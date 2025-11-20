越南女柬埔寨助6囚犯逃獄被捕　因漂亮竟遭記者當場摸臉性騷擾

近日，一名越南籍女子在柬埔寨，因協助6名囚犯越獄而遭警方逮捕，事後因女子外貌姣好，讓她被逮捕的影片在網上引起熱議，且傳出她在被捕後因美貌被「騷擾」的事件。



假扮囚犯家屬 越南籍女子協助6囚逃脫

柬埔寨媒體《高棉時報》報道，當地時間18日早上9點，一名身份不明的越南籍女子冒充其中一名被告的家屬，在法院門口等待囚車抵達，並在同夥從囚車下來後趕緊遞上槍支，協助6名囚犯逃脫，劫獄全過程也都被法院的監視器拍下。

一名身份不明的越南籍女子冒充其中一名被告的家屬，在法院門口等待囚車抵達，並在同夥從囚車下來後趕緊遞上槍支，協助6名囚犯逃脫，劫獄全過程也都被法院的監視器拍下。（YouTube@khmertimes5768）

她被警察與記者圍著 有人上手摸她的臉 甚至有人直言「胸部很大」：

范納瑞斯上校（Col Vannareth）表示，其中一名囚犯從女子手中奪過槍，向警衛開了幾槍示警，並補充提到，幾人逃跑時，一名警察朝空中開了幾槍，試圖阻止他們逃跑，但囚犯並沒有停下來。

案發過後，警方趕緊駕車追捕，監獄總局發言人康．索納丁（Kheang Sonadin）表示，已在柬埔寨東南部的茶膠省Svay Rieng市郊逮捕協助逃跑的女子、5名越南籍囚犯與1名柬埔寨籍囚犯。

據了解，這6名囚犯皆涉犯毒品犯罪、非法拘禁及非法持有武器，並在同一天被拘留。幾人被逮捕的影片，也因該名越南籍女子的「高顏值」而引起關注，女子後續似乎也因美貌，在被逮捕後遇到騷擾問題。

太美遇騷擾 男記者：胸部很大

柬埔寨媒體《Camness》報道，一段在網絡上流傳的影片顯示，女子與6名囚犯被捕後，一起被關在一輛小型貨車中，被一群警察與媒體記者圍繞著，這時，一名男記者伸手觸摸該女子的臉，並說「臉頰真光滑」。而在另一段模糊的影片中，則可以聽到現場另一名男記者說：

她的胸部很大。

該事件引發公眾強烈的不滿，人們質疑警方及記者的專業素養，呼籲官方介入調查，並表示無論女子是甚麼國籍、有沒有犯罪紀錄，都應該受到尊重。

對此，柬埔寨新聞部決定在女子被捕當天，吊銷這兩名記者的記者證，並禁止他們從事新聞相關活動。兩名記者也在19日被傳喚接受新聞倫理道德教育。柬埔寨新聞部則呼籲民眾停止傳播女子被騷擾的影片。

柬埔寨獨立媒體中心 (CCIM) 媒體發展總監占．索昆蒂婭（Chhan Sokunthea）譴責了記者的猥褻行為，表示記者應恪守職業道德，無論種族，維護女性榮譽與尊嚴。她表示，不反對新聞部對兩位記者採取行動，且若有足夠的證據，支持女子起訴兩人。

她也指出，近年來，網路記者的數量有所增加，擔心這種不當行為可能會進一步貶低新聞業的價值，削弱公眾的信任，強調這些記者皆因受到道德、行為準則和報道用語等方面的培訓。

柬埔寨記者聯盟協會（CamboJA）執行長諾維（Nop Vy）則表示，為了解決這種不當行為，新聞部應該徹底調查這起案件，並對涉事記者進行教育，而不是突然吊銷記者證。他指出，這顯示柬埔寨的新聞業很脆弱，因為記者隨時可能被封鎖。

柬埔寨性別與發展組織執行董事恩．錢迪（Eng Chandy）則表示，一些記者仍然缺乏對女性身體自主權和女性在拘留環境中的弱勢處境的理解，這體現在他們使用的性化語言和不恰當的觸摸行為上。

她指出，女性嫌犯常常被性化，並因外貌而被評判。媒體對女性身體或私生活的關注轉移了人們對犯罪本身的注意力，這反映了根深蒂固的性別規範，也就是將女性的身體視為公共財產。她表示：

我讚賞一些新聞編輯室製定了性別平等、殘疾人權益和社會包容政策以及反性騷擾、剝削和虐待準則，這有助於在工作中維護道德標準。

