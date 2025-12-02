日人夫訛稱單身與女子上床　後斷正遭告侵害貞操權需賠償

日本一名男子透過單身求偶應用程式結識一名女子，並發生性關係。惟男子其後被揭發早已有妻兒，結果遭女事主入稟控告侵犯貞操權，法院最終裁定這名人夫需要向女事主賠償55萬日圓（約2.75萬港元）。



《讀賣新聞》12月1日報道，事件發生於2019年3月，一名居於大阪的30多歲女子在一個著名的單身限定求偶APP登記後，不久就有一名年輕男子留下聯絡方式。兩人在同年5月開始發生性關係，但其後受到疫情影響，以及男子忙於音樂活動，雙方在20年11月最後一次見面後，關係逐漸疏遠。

相隔約兩年後，女事主在22年9月於與該名男子音樂活動相關的網站發現他與一名幼稚園生的照片，因此懷疑對方虛報感情關係，於是與他對質。男子就沒一早說清楚致歉，女事主在23年10月入稟大阪法院，控訴她的貞操權遭侵犯。

她在狀紙中認為，男被告故意假扮成未婚人士加入求偶APP，又指如果知道他是人夫，自己就不會與對方上床和交際。而男方辯護時承認已婚，但稱雙方只是發生性關係而沒有約會，反指女事主清楚這一點，強調大家是你情我願。

法院在10月21日頒下判詞，認為婚姻狀況是求偶人士決定是否上床的重要因素，而雙方有交際關係，被告卻假裝獨身的行為令女事主失去判斷機會，於是下令男子賠償55萬日圓。

不過男子同時提出，女事主透過網紅爆料，導致自己身份遭披露，稱自己的社會評價因此低下，因此他以自己聲名受損為由，向女事主索償450萬日圓。法院接納理據，頒令女事主需向男子賠償34萬日圓。