印度男因種姓差異遭榮譽處決　女友「抱屍成婚」：我還是他的人

印度近期發生可怕的「榮譽處決」事件，25歲男子薩克沙姆（Saksham Tate）與21歲女友安查爾（Aanchal Mamidwar）相戀多年，然而兩人在種姓制度中屬於不同階級，極為不滿的安查爾父親、兄弟直接聯手殺害了薩克沙姆，悲痛欲絕的安查爾知情後抱著男友的遺體舉行婚禮，還堅定地表示「我還是他的人」。



男友遭親爸殺害 印度女抱屍成婚

《News18》報道，薩克沙姆與安查爾相戀3年，甚至與安查爾的兄弟希梅什（Himesh）是好友，然而因為階級差異，他們只能偷偷交往，直到近期才被發現，女方家人表達強烈的不滿和反對，其中又以安查爾的父親加賈南（Gajanan）最為憤怒。

21歲的安查爾因與男友種姓不同，極為不滿的安查爾父親、兄弟直接聯手殺害其男友薩克沙姆（截取自YouTube@News18LokmatTV）

安查爾堅持與男友的遺體舉行婚禮：

據悉，加賈南11月27日晚間與安查爾的2位哥哥（包含希梅什）以及另外2人聯手，5人一同找上薩克沙姆，希梅什開槍擊中薩克沙姆的肋骨，隨後用磚塊砸向他的頭部，當場將他殺死，隨後全部遭到警方逮捕。

沒想到隔天，當薩克沙姆的葬禮開始準備時，悲痛欲絕、聽聞噩耗的安查爾前來，她強調即使男友已經去世，自己也打算嫁給他，後續安查爾在男友的遺體上塗抹裝飾、舉行了象徵性婚禮，安查爾表示：

即使他死了，我還是他的人。

安查爾接受記者採訪時表示：「過去3年我一直愛着薩克沙姆，但我父親因為種姓差異反對我們的關係，我的家人經常威脅要殺了薩克沙姆，現在我的父親和兄弟真的這麼做了，我要求他們被處以絞刑」，更強調自己未來也打算住在薩克沙姆家。

