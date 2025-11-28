鸚鵡接詐騙電話狂呼「神經病」　反擊加叫家長　騙子氣炸爆粗口

之前網路上曾經流傳一段「羊駝接詐騙電話」的短片爆紅，結果現在有動物青出於藍更勝於藍。一隻和尚鸚鵡代替飼主接聽詐騙集團電話，狠嗆對方「臭不要臉」、「蛤？」、「神經病喔」，最後甚至大喊「爸爸」請求飼主支援，把詐騙集團氣到罵髒話。



最近在Youtube上流傳一段影片，一隻和尚鸚鵡日前代替飼主接聽詐騙電話，對方表示「因為你涉嫌購買運輸毒品所以打這通電話來」，鸚鵡立刻大聲回「臭不要臉」，這讓詐騙集團慌了，連忙說「先生你怎麼可以罵人呢，這攸關你的權益欸，所以現在要告訴你的是，你的提款卡已經被警方凍結了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊放大查看鸚鵡和騙子對話▼▼▼

+ 6

沒想到鸚鵡聽了之後毫不遲疑，大聲的「蛤」了一聲之後大喊「神經病啊」，還不等詐騙集團反應過來，便更大聲喊著「爸爸！爸爸！」請求飼主支援，讓詐騙集團氣到罵人掛電話。

影片在網路上吸引超過百萬人觀看，網友留言表示：

「這比之前只會嗯的羊駝還猛」

「鸚鵡太強了，所以說不能惹鸚鵡生氣」

「詐騙集團知道對面回應他的是一隻鸚鵡而不是人類嗎」

「懂得叫家長來支援，這鸚鵡真聰明」



延伸閲讀：小貓精力旺盛難以對付？鏟屎官將逗貓棒放這裏 喵電量耗盡秒入睡（點擊連結看全文）

+ 3

延伸閱讀：

主人帶出門散步 自律鸚鵡不忘鍛鍊身體

高冷貓皇見心愛玩偶「被掛起來晾乾」 急到伸爪救援萌翻：我來了！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】