鸚鵡接詐騙電話狂呼「神經病」 反擊加叫家長 騙子氣炸爆粗口
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
之前網路上曾經流傳一段「羊駝接詐騙電話」的短片爆紅，結果現在有動物青出於藍更勝於藍。一隻和尚鸚鵡代替飼主接聽詐騙集團電話，狠嗆對方「臭不要臉」、「蛤？」、「神經病喔」，最後甚至大喊「爸爸」請求飼主支援，把詐騙集團氣到罵髒話。
最近在Youtube上流傳一段影片，一隻和尚鸚鵡日前代替飼主接聽詐騙電話，對方表示「因為你涉嫌購買運輸毒品所以打這通電話來」，鸚鵡立刻大聲回「臭不要臉」，這讓詐騙集團慌了，連忙說「先生你怎麼可以罵人呢，這攸關你的權益欸，所以現在要告訴你的是，你的提款卡已經被警方凍結了」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
點擊放大查看鸚鵡和騙子對話▼▼▼
+6
沒想到鸚鵡聽了之後毫不遲疑，大聲的「蛤」了一聲之後大喊「神經病啊」，還不等詐騙集團反應過來，便更大聲喊著「爸爸！爸爸！」請求飼主支援，讓詐騙集團氣到罵人掛電話。
影片在網路上吸引超過百萬人觀看，網友留言表示：
「這比之前只會嗯的羊駝還猛」
「鸚鵡太強了，所以說不能惹鸚鵡生氣」
「詐騙集團知道對面回應他的是一隻鸚鵡而不是人類嗎」
「懂得叫家長來支援，這鸚鵡真聰明」
延伸閲讀：小貓精力旺盛難以對付？鏟屎官將逗貓棒放這裏 喵電量耗盡秒入睡（點擊連結看全文）
+3
鸚鵡聞歌起舞更有忠實貴婦狗觀眾 療癒組合網上爆紅：快巡迴公演日本柴犬Pon離世享年17歲 曾因「不可以色色」表情包爆紅網絡溫柔比特犬讓出狗屋給懷孕流浪貓 主人大愛全收養 行為感動網民嫉妒真使狗狗面目全非！生日會秒變臉、為爭寵開咬 根本是小醋包為食金毛為一個捲餅 漏夜離家狂奔8公里 主人看定位後哭笑不得主人曬橘貓賣力吃飯照 渾身肌肉線條超明顯 網民：偷吃蛋白粉？
延伸閱讀：
高冷貓皇見心愛玩偶「被掛起來晾乾」 急到伸爪救援萌翻：我來了！
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】