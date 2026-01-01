英國威廉王子年收入公開　憑領地進帳9位數　生活開銷靠這來源

英國康沃爾公國（Duchy of Cornwall）年度報告顯示，身兼康沃爾公爵（Duke of Cornwall）的威廉王子（Prince William）在2024至2025財政年度憑領地進帳2,290萬英鎊（約2.3億港元），達到9位數港元。



自查理斯三世（King Charles III）2022年登基成為英國國王後，威廉王子繼承其康沃爾公爵身份，並可透過康沃爾公國領地獲取收入。

2025年12月5日，英國倫敦，威廉王子（Prince William，左四）與凱特王妃（Catherine，Princess of Wales，右三）帶上三名子女喬治王子（Prince George，左二）、路易王子（Prince Louis，左三）和夏洛特公主（Princess Charlotte，右四）抵達西敏寺教堂，參加「共度聖誕」頌歌禮拜儀式。（Reuters）

美媒People指，這筆款項會覆蓋威廉王子、其妻子凱特王儲妃（Catherine, Princess of Wales）及其3個子女為公務、慈善和私人的開支。身為王室成員，威廉王子作為王儲沒有傳統意義上的薪水，年度開支主要由康沃爾公爵領地承擔。

康沃爾公爵領地由愛德華三世國王於1337年設立，旨在為王位繼承人提供資金，這片領地達13萬英畝（約5.6萬公頃）、價值超過10億美元（78億港元），橫跨英格蘭和威爾斯23個郡，包括土地、農場、房屋和其他資產，用於支持王位繼承人及其家人的生活。

