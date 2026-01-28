開頭被批浪費公帑　韓國黃金蝙蝠雕像身價現翻逾14倍達約2.5億元

金價持續創歷史新高之際，韓國原本投入約27億韓圜（約1,473萬港元）打造、曾被批評為浪費納稅人金錢的「黃金蝙蝠雕像」 再次受到關注。韓媒指，它如今單是黃金部份便已升值至386.7億韓圜（約2.1億港元）。



《中央日報》報道，這座金蝙蝠雕像使用162公斤（5,714.4安士）純黃金與281公斤（

9,912.2安士）的白銀於2008年打造，上面有6隻純金蝙蝠，其中1隻蝙蝠的下方是一個白銀制造的圓形底座，底座直徑1.5米，高2.1米。

根據TradingView，金價1月28日突破5,300美元1安士，白銀價格則高攀至113美元1安士。這樣計算的話，這座金蝙蝠雕像現在相當於約2.5億港元。

咸平郡打造黃金蝙蝠雕塑原本是要振興當地旅遊業，但建成後，遊客數量並沒有像預期那樣大幅增長，它一度因作用甚微而受到批評，並捲入預算浪費的爭議。然而，隨金價持續走高，情況發生變化，人們對黃金蝙蝠雕塑的興趣日益增長。

咸平郡官員稱，由於金價上漲，他們不考慮建造更多的蝙蝠雕像。