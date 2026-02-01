美國肯塔基州初生牛犢險凍死　農夫抱進屋救助　與幼童窩沙發共眠

美國肯塔基州一個農場周末受極端天氣影響氣溫驟降，農場主出門檢查牲畜狀況時，發現一隻新生牛犢身上掛滿冰霜幾進凍死，就將牠帶回房屋內急救，所幸最終救回。牛犢身體回暖後踡縮在沙發上與農場主的幼子共眠，溫馨畫面傳上網引發關注。



《紐約郵報》報道，農場主夫人Macey Sorrell指牛犢1月29日在牛棚降生，當時戶外氣溫大約為攝氏零下13度，她描述牛隻犢情況不妙，「整個身體都凍僵，臍帶看起來就像冰棒一樣，完全被凍住」。

她強調農場去年有牛犢凍死個案，於是就迅速將這隻新生牛犢接回房屋，清洗並吹乾牛犢身體，Sorrell進一步補充自己的子女在沙發上靠近牛犢，「他們爬到牛犢身旁，彷彿這再平常不過」，並且兒子還給牛犢取名為Sally——動畫電影《反斗車王》的知名角色。

這家農戶在農場上共飼養約30頭牛，Sorrell稱Sally隔日就回到牛棚，目前狀態良好。她稱起初未打算分享這些溫馨照片，因平時也會將農場動物帶進房屋內照顧，所以對他們一家來說並不罕見。