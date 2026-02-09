日本「Z世代」眾議員大空幸星連任　高顏值獲讚似偶像明星

據日媒《產經新聞》報道，日本眾議院大選於2月8日投開票，在首相高市早苗的旋風席捲下，自民黨大獲全勝。備受矚目的東京15區，年僅27歲的自民黨候選人，同時也是「Z世代」代表人物的大空幸星（Ozora Koki），成功擊敗對手確定當選。除了年輕有為的政治實力，他酷似偶像明星的高顏值也引發台灣網友熱烈討論。



1998年出生於愛媛縣的大空幸星，畢業於日本慶應義塾大學綜合政策學系，是日本政壇少見的「Z世代」議員，早年與友人成立非營利組織，持續關注日本社會上的「孤獨」問題。他在2024年首度參選時雖在小選區落敗，但透過比例代表制「復活」當選，以25歲之姿進軍國會。

日本自民黨「Z世代」大空幸星當選議員，顏值引發網絡熱議。（X@ozorakoki）

在本次選戰中，他主打「推動國會世代交替」，並訴求改革社會保障制度，抑制青壯世代日益沉重的負擔，並成功直接擊敗中道改革聯合的酒井菜摘，邁入第二任期。確定當選後，大空幸星謙虛表示：「千言萬語也無法表達感激，現在才是真正考驗的開始。」他承諾將作為所有人的代表，堂堂正正地在國會履行職責，回應選民對改革的期待。

台灣民進黨立委張雅琳也現身表示曾與大空見面，聊得很開心，並稱讚他英文說得非常好。（threads@ngalimtw）

不過他帥氣的外型立刻成為網友焦點，連台灣網友也議論：

「日本的帥是真的帥啊」

「兩年前25歲第一次出馬就當選」



甚至有人說他是「被議員耽誤的偶像」、「這根本原地出道」。台灣民進黨立委張雅琳也現身表示曾與大空見面，由於同是NGO出身從政，有很多相同的心路歷程，聊得很開心，並稱讚他英文說得非常好。

