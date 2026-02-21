日本幼猴Panchi君抱玩偶　傳遭猴群粗魯拖行慘叫　動物園聲明解畫

日本6個月大的獼猴Panchi（又名Punch），因為把玩偶當成媽媽而爆紅，不僅在日本掀起「社會現象」，讓動物園大排長龍，也吸引全球網友關注。近日有網友分享一段影片，畫面中Panchi遭其他猴子粗魯抓起、繞圈拖行，引發外界擔憂牠難以融入猴群、甚至遭到「霸凌」。對此，Panchi所在的市川市動物園透過社群媒體發表聲明，解釋背後原因。



日本獼猴幼猴通常會與母親形影不離，但Panchi自幼遭母猴遺棄，改由日本市川市動物園的飼育員人工撫養長大。由於牠把一隻紅毛猩猩玩偶當成媽媽，總是依偎在玩偶身邊，還會帶著玩偶四處行動。相關畫面被民眾分享到社群媒體後，讓Panchi在網路上迅速爆紅，一舉一動受到全球關注，許多人也關心牠是否能順利融入猴群。

獼猴Panchi把毛公仔當成媽媽，畫面溫馨

然而，一名網友19日拍攝的影片卻引發外界擔憂。畫面中，Panchi靠近一隻體型較大的幼猴時，對方隨即後退。沒過多久，一隻成猴突然靠近，粗魯地將Panchi抓起拖行。

牠嚇得發出尖叫，隨後迅速逃離猴群、緊抱玩偶，彷彿在尋求慰藉。影片曝光後，不少網友心疼留言：「Panchi是不是被霸凌了？」、「動物的世界果然很殘酷」。

「孤獨小猴」遭拖行 動物園發聲了

由於該影片引發網友熱烈討論，市川市動物園也發表聲明。針對影片中的情況，園方推測，Panchi原本是想和其他幼猴互動，但遭對方閃避。而該幼猴的母親可能誤以為Panchi對孩子做出不當舉動，才會出手教訓。園方表示，Panchi過去也曾多次被同伴教訓，但為了在群體中生存，牠仍持續學習與猴群溝通的方式。

園方也指出，影片事件發生後不久，Panchi便再次離開玩偶身邊，主動與其他獼猴互動。此外，在隨後的放飯時間，牠也沒有出現任何異常反應。

園方表示，目前未觀察到有獼猴對Panchi持續攻擊。儘管牠過去偶爾會被同伴教訓，但個性相當積極，往往很快就能走出挫折。園方也呼籲外界不要過度將牠視為可憐的對象，希望大家能為牠的努力與成長給予支持。

