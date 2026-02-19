貓咪總是不讓出門？獸醫揭主子阻擋背後真相　不止想撒嬌這麼簡單

許多人家裏都有養貓，貓咪阻止飼主外出的行為並不罕見。而日本貓咪資訊網站《ねこのきもちWEB MAGAZINE》一項調查顯示，近半數的飼主都曾遭遇愛貓的「出門阻擋戰」，且「手段」五花八門，從溫柔撒嬌到激烈攻擊都有。



最常見的阻擋方式是佔據要道。有飼主說，連2天長時間外出後，愛貓會坐在玄關前當「守門人」，彷彿宣告「今天哪裏都不讓你去」。也有飼主描述，貓咪會在玄關就定位，甚至直接在地翻滾不讓人通過。部份飼主觀察到，貓咪會在他上班、購物或倒垃圾前守在房門，但似乎並非想一起出門，而是純粹要阻止飼主離開。

主子總是不讓你出門？

另外，撒嬌攻勢也是常見手法。有飼主分享，外出時貓咪會使出「磨蹭攻擊」，還露出肚子展現極致撒嬌。較為激烈的阻止行為包括緊抓不放和啃咬。一位飼主描述，他朝玄關移動的途中，貓咪會咬住他的腳，穿鞋時則轉而咬手臂。其他特殊的阻擋行為還包括，趴在飼主準備穿的外出服上、刻意在關鍵時刻排便等。

針對貓咪的這類行為，獸醫山口美樹（山口みき）解釋，貓咪阻止外出可能出於對飼主離開的不滿，或是享受阻擋過程中與飼主的互動。貓咪天性喜歡掌控自己的領地，當飼主外出不符合牠們的意願時，便會試圖阻止。

要出門的話，要先與主子來場「出門攻防戰」。（Unsplash@ben-collins）

獸醫進一步稱，若過去的「出門攻防戰」讓貓咪感到有趣，那麼再次遇到類似情境時，牠們會因為想玩而進行阻擋。有時貓咪一開始確實想阻止飼主外出，但在這過程中，心情可能轉變為遊戲心態。

關於應對方式，獸醫建議飼主保持冷靜，當被阻止時若有所回應，可能讓貓咪更加興奮，要求也會變本加厲。正確做法是盡量「冷處理」，在其他時段陪貓咪玩耍，或改變出門前的例行動作，避免讓貓咪預判到「飼主要出門」。

