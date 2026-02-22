冬奧｜德國選手奪金後撳走總理賀電　急撒冧望增加政府撥款｜有片

正在意大利米蘭舉行的冬奧發生了一件趣事，德國總理默茨（Friedrich Merz）嘗試致電恭喜雪橇金牌得主朗根漢（Max Langenhan），因為沒有顯示來電號碼遭對方按走了來電。得知錯過重要來電的朗根漢之後拍片向總理賠不是，除了向默茨致歉之外，也表示對兩人同為德國的一份子深感自豪，並善意地提醒對方希望能夠落實政府對運動項目的撥款。



朗根漢錯過總理來電後急忙拍片致歉：

據德新社報道，德國總理默茨並沒有因為在冬奧會期間，試圖致電祝賀雪橇金牌得主朗根漢被拒而耿耿於懷。

默茨表示：「這真是個有趣的故事，但我一笑置之。（相信）下次你一定會接電話的。祝德國隊在冬奧會上取得更大的成功，雪橇隊表現非常出色，尤其是你。期待我們下次見面。」

朗根漢在評論區留言表示：「號碼已保存。期待下次通話，親愛的弗里德里希（編按：默茨的名字Friedrich）。」

朗根漢在接力賽奪金後透露，他在男子組比賽中獲得金牌後，無意中拒接了默茨的來電，據報默茨本來打算邀請他一起參加雪橇比賽。

朗根漢表示，在一個奪冠後的凌晨，當他在等候前往住處的班車時，一個陌生號碼突然出現在他的手機屏幕上。

因為當時他正在手機上觀看影片，「我把電話掛斷了。事後發現是總理默茨打來的。

朗根漢隨後在社交平台上發布了一段影片道歉。 「親愛的弗里德里希，呃，親愛的梅爾茨先生，我真的很抱歉。也許我們未來幾天可以再通個電話。無論如何，我都非常自豪，我們都是德國的一份子。」

朗根漢其後幽默地指：「希望對體育投資的數十億歐元能夠落實到實處，也希望我們還能得到一些撥款。我非常感謝！」