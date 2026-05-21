打卡必食！日本「漢字雪條」黃金周賣斷市　室溫放30分鐘不融化

日本神奈川縣鎌倉近期新開幕的一家「漢字雪條」（Kanji Ice），因外型吸睛加上「不易融化」的特色，在黃金周連假期間迅速爆紅，不少口味甚至開賣沒多久就售罄。



《Sora News 24》報導，這間店於5月1日在鎌倉歷史街區開幕，正好趕上日本黃金周連假旅遊潮，店家原本預期人潮會增加，但沒想到產品人氣遠超預期，多款商品很快售罄。

雪糕店外景。（X@ko_shinohara）

造型特殊、不易融化掀打卡熱潮

這款「漢字雪條」，是將雪條製成漢字造型，目前有「鎌倉」、「日本」、「忍者」等字樣，搭配濃厚巧克力、草莓與牛奶等不同口味，因造型特殊吸引大量遊客拍照打卡。

日本鎌倉「漢字雪條」掀熱潮▼▼▼

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此外，商家還採用由日本Fulllife公司提供專利技術，能夠防止雪條融化，即使在室溫下放置30分鐘後仍保持固態，以便遊客們隨身攜帶。該公司正與店家合作，共同為這款漢字雪條申請新的專利。

由於雪條不易融化，觀光客能帶着它在景點悠閒拍照，也讓這款商品迅速成為社交媒體熱門話題。

目前除了鎌倉外，漢字雪條也已進駐京都京瓷桑加體育場、靜岡縣JR新富士站、山梨縣富士芝櫻祭等地，甚至推出「富士山」字樣限定版。

該商家也提供客製化服務，可依活動需求製作專屬漢字雪條。業者表示，未來希望將這項商品拓展到更多日本觀光景點。

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