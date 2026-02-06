日本餐飲界為更專注服務目標顧客　掀年齡限制風潮　網民評價兩極

東京澀谷的夜晚，霓虹燈剛剛亮起。27歲的山田涼介和同事們推開一家居酒屋的木門，震耳欲聾的歡呼聲撲面而來。店內幾乎全是二十多歲的年輕人，舉着啤酒杯大聲談笑，空氣中瀰漫着烤串的香氣和青春的熱浪。



就在他們準備落座時，山田注意到門口一張醒目的告示：

僅限20~39歲客人進店。本店是年輕一代的居酒屋！

東京多家餐飲店的「年齡限制」政策，正在日本網絡上掀起軒然大波：

「這也太直接了吧？」山田忍不住對同事說。他們不是第一批感到驚訝的人。最近，東京多家餐飲店的「年齡限制」政策，正在日本網絡上掀起軒然大波。

「對不起，您超齡了」：東京餐飲店的新規則

記者來到澀谷這家人氣居酒屋時，晚上七點剛過，店內已經座無虛席。放眼望去，約90%的客人都是二十多歲的年輕人——女孩們化着精緻的妝容，男孩們穿着潮牌衛衣，大家舉着酒杯自拍，笑聲此起彼伏。

「乾杯！」又一桌客人齊聲歡呼，啤酒泡沫濺到桌上也沒人在意。店經理中村健一接受採訪時解釋：「我們的顧客群體本來就很年輕。但之前經常收到年長客人的投訴，說店裏太吵了，音樂聲太大，年輕人玩得太瘋。」

他指着門口的告示：

所以我們就明確了目標客戶群。這樣做是為了給年輕人一個能徹底放鬆的空間，也給不喜歡這種氛圍的客人一個明確的提示。

那麼，如果有40歲以上的客人來了怎麼辦？

中村的表情略顯尷尬：「我們會提前告知『這裏可能有點吵，您能接受嗎？』如果對方不介意，我們也會請他們進去。」他停頓了一下，補充道：

心態年輕的話，年齡不是問題。

但幾位常客私下告訴記者：「其實店裏幾乎沒見過40歲以上的客人。就算有，他們坐下後也會發現自己和周圍格格不入，通常很快就離開了。」

不僅僅是居酒屋：25歲才能進的「成人餐廳」

距離澀谷兩站地的惠比壽，另一家主打炭烤菜餚的餐廳採取了更嚴格的年齡限制。「我們只接待25歲以上的客人。」店長瀨川雅之直言不諱。這家去年5月開業的高端餐廳，人均消費約8000日元（約合400元人民幣），裝修精緻，氛圍安靜。

「我們希望成年人能夠安心享受用餐時光。」瀨川說：

25歲以下的年輕人，特別是學生群體，他們的消費習慣、聊天音量、對環境的期待，都和我們的定位不太匹配。

正在這裏慶祝結婚紀念日的一對三十多歲夫婦表示支持：「沒有小孩大喊大叫，也沒有大學生聚會的那種喧鬧，真是太好了。」另一位獨自用餐的四十多歲男士說：「年紀大了，就不想再扯着嗓子說話了。在這裏能安靜地吃頓飯，喝杯酒，很舒服。」

瀨川透露，如果接到25歲以下客人的預訂，他們會禮貌地拒絕，並推薦到同一集團旗下另一家更熱鬧的餐廳：「我們有責任為不同需求的客人提供合適的場所。」

日本社交網絡上，關於「餐飲店年齡限制」的討論已經持續數周，觀點兩極分化嚴重。

反對派怒斥「年齡歧視」：

「這是赤裸裸的歧視！如果限制性別、國籍會被罵，為什麼限制年齡就可以？」（網友@daiki728838772）

「看來不久後30歲以上的人就不能進某些店了？那我們這些努力工作、納稅的中年人該去哪裏？」（網友@salaryman_life）



支持派拍手叫好：

「太棒了！終於可以避開那些吵鬧的年輕人了！希望有更多『僅限40歲以上』的店！」（網友@peaceful_diner）

「作為女生，有次和閨蜜在居酒屋聊天，旁邊兩個大叔一直問『要不要一起去唱K？』尷尬死了。支持按年齡分開！」（網友@tokyo_girl_army）



事實上，日本並非第一個出現這種現象的東亞國家。

幾年前，韓國就曾掀起「禁止兒童入內」餐廳的風潮，後來甚至發展出「禁大叔區」、「禁Rapper區」等更細分的限制。當時韓國社會也經歷了類似的激烈辯論。

支持者認為，消費者有權選擇適合自己的就餐環境；反對者則警告，這種按人群劃分的做法可能助長社會分裂。

在中國台灣和香港，一些高檔餐廳、酒吧也有不成文的「年齡傾向」，雖然沒有明確告示，但通過價格、氛圍、營銷策略自然篩選客戶。對此你怎麼看呢？

