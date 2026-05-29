美國女遭控開車碌手機！舉「截肢右手」自辯　警員堅持開罰｜有片

美國佛羅里達州今年二月發生離譜案件，有名女子駕車時被警察攔下，員警懷疑她在開車期間玩手機，沒想到當女子舉起右手時，只見她肘部以下早已截肢，明顯然無法滑手機，然而員警不願承認自己的錯誤、執意開罰單，畫面曝光後引起熱議，而員警離譜的行徑也惹怒不少網友。



網上傳出警員向擁有截肢右手女士開罰單的影片：

遭警質疑「開車滑手機」 她一舉右手驚呆網友

《紐約郵報》報導，這名現年36歲、名叫凱特琳（Kathleen Thomas）的女子是在今年二月被員警攔下，理由是她涉嫌駕駛時分心。曝光的警方執法紀錄器畫面中，可以見到這名員警在北迪克西公路（North Dixie Highway）攔下凱特琳，並上前告訴她「我看到妳『用右手拿手機』並且『進行操作』」。

美國佛羅里達州有名女子駕車時被警察攔下，員警懷疑她在開車期間玩手機。（翻攝自X@TheOfficerTatum）

凱瑟琳伸出右手，而原本應該是手的地方竟然空空如也：

對此，凱瑟琳的反應是伸出右手，而原本應該是手的地方竟然空空如也，原來她右肘以下早已截肢，根本沒有手掌或手指，完美證明了凱瑟琳根本沒有在滑手機，就連員警似乎都看傻了眼，凱瑟琳也表示「很明顯我沒有（滑手機），不如我們就這樣算了吧」。

然而員警卻不肯罷休，他先是拒絕，凱瑟琳則表示「你剛剛才說看到『我的右手』」，員警回答「我以為我看到的是右手」，凱瑟琳哭笑不得地表示「所以你根本沒看到」。後續員警查看了凱瑟琳的駕照和車輛登記資訊，最終依舊開了1張116美元的罰單。

不出所料，凱瑟琳向法院提起訴訟、對罰單提出異議，最終原定於27日舉行的庭審取消，因為前述員警官以「證據不足」為由要求撤銷指控。凱瑟琳也將整起過程拍成影片、上傳到TikTok，網友們紛紛為她抱不平，甚至有人痛批員警：

「亂開單有夠扯」

「垃圾警察就應該被開除」



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