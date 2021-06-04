Line Friends退出中國？將關閉所有實體店　靠表情包吸金已行不通

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-06-04 16:08

還記得，布朗熊叫一聲Friends，牠身後永遠會出現可妮兔、莎莉和饅頭人……這群小夥伴在全球風靡了將近10年。而最近，Line Friends正逐漸退出中國線下市場，所有線下店都將被關閉！網友們感慨， 「排隊吧，朋友」終於變成了「再見吧，朋友」！

還記得上海淮海路店開業時，Line Friends單日客流量一度達到10萬人次，今年再去看，只有零星的幾個年輕人在拍照留影。「這群朋友不再那麼受歡迎了。」這是Line Friends在上海的最後一家線下門店。

Line Friends在中國曾有多火？

在中國，不能使用的app有很多，比如YouTube，Facebook，Twitter。但是像Line這樣，徹底不能使用的app實屬少數。但是，這完全不影響它在中國受歡迎的程度，Line Friends誕生於Line聊天軟件平台， Line以付費表情為主的通訊業務，2015年收入287.25億日圓。別人家增加可愛貼圖表情的目的是增加用戶黏度，而LINE把他們變成了賺錢的工具。

Line Friends的表情包（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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表情包打造出來的商業帝國

這隻看起來不怎麼高興的深棕色大熊、帶著兩團粉色腮紅的白色小兔以及總是夾在他倆中間的黃色鴨子，迅速地征服了中國的年輕人。跟他們有關的商品都Q萌到無法抵抗，被少女們戲稱為「亞洲搶錢天團」。從一個貼圖表情到全球爆款角色IP，這背後少不了跨界營銷。他們的業務，用一張圖來總結，你就能感受到他們擴展的野心了吧！

Line Friends的野心。（網上圖片／日本設計小站）

旗艦店、咖啡店來襲！

Line Friends正式作為子公司獨立運作後，它用5年時間在全球19個國家和地區，累計開設了160家線下店鋪和12家線上店鋪。他們的旗艦店不止在中國需要大排長龍，在日本、韓國、美國，一樣好不到哪去。2018年3月在日本東京開業的Line Friends新宿店，門還沒開，等待進店的粉絲隊伍就已經排到了1000米外的表參道地鐵站。2019年6月在美國LA好萊塢店開業的Line Friends ，在開業的第一個週末，就迎來了1.8萬的本地消費者和觀光客。

國外我不確定，但是Line Friends在國內的實體店，完全是為了拍照發朋友圈而設計的。這麼呆萌，是個女孩子都會忍不住拍張照。甚至還專門設計一款相框，給你呃Like。除了常見的文創類產品，Line Friends幾乎涵蓋了你能想到的跟日常生活相關的所有產品，而且，全都適合拍照發圈。

Line Friends的實體商品（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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聯名「搶錢」

為了吸引更多年輕人，Line Friends瘋狂與各大品牌做了聯名。從文具到時尚類產品，Line Friends一共有3300多項授權業務，因此獲得了「2017中國授權業大獎」雙冠王。

列舉一些比較有名的「跨界作品」，希望大家能理智的看完，不要看到一半就剁手噢：Uniqlo X LINE Friends 合作款T恤、roseonly X LINE Friends、LINE FRIENDS X B&O限量版布朗熊音箱、Lamy X LINE Friends鋼筆/圓珠筆、LINE FRIENDS × Muurla搪瓷杯、餐盤等餐具、MEDIHEAL X Line Friends面膜、LINE FRIENDS X 小米9 SE……人類已經無法阻止LINE出聯名款了。甚至，他們還要上天，亞航AirAsia就有以Line Friends作為飛機的噴塗主題。Line Friends 絕對是表情包變為大產業的一個典型樣板。

尾聲：花無百日紅

如今Line Friends遭遇大規模關店，其實也是有據可循的。Line Friends也會不斷更新一些新的形象，但是最火的還是布朗熊他們幾個，漸漸地大家也就審美疲勞了。而且，Line Friends缺乏與消費者的長期情感共鳴，難以挖掘出IP更深層次的互動，單是拍照好看這可不行。畢竟，消費者們多半不是他們的forever friends。

一邊是競爭對手勢頭猛增，蠶食市場，另一邊則是線下門店的問題伴隨時間開始暴露。以網絡表情包興起、缺乏文化、故事支撐，LINE FRIENDS門店場景和周邊商品同質化、低性價比、創新不足的問題日益凸顯。「說實話，很多人甚至分不清布朗、趴地熊和熊本熊。」

雖然Line Friends線上持續運營，但如果一味停留在周邊、聯名和授權這「老三件」，隨著時間和市場的衝擊，不知道我們的布朗熊們還能「活」多久呢？

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