圓圈有動了嗎？網民分享視覺錯覺神圖　要睇GIF才知發生什麼事

眼見不一定為實！經常在網上發布「視錯覺」把戲的日本網友Jagarikin，最近又在Twitter分享一個與視錯覺相關的GIF動圖，還聲稱圖中的圈圈和箭頭其實根本沒動，讓不少網友大為震驚，紛紛留言喊道，「眼睛完全被騙過去了」。



據日媒報道，日本網友Jagarikin最近又在Twitter分享一段GIF動圖，只見圖中有2個彩色圈圈，正閃着彩虹色的光芒，並順着圖中的箭頭方向移動，甚至還會旋轉和放大縮小。不過這名網友指出，如果仔細觀察就會發現，這2個看起來一直在動的彩色圈圈，和圈內的箭頭其實根本沒動過，它只是利用視錯覺騙過了人們的眼睛，讓人誤會它在移動。

單看硬照不知這圖有多玄妙，看看gif格式的檔案就知發生甚麼事：（按圖了解）

視錯覺是指透過幾何排列、視覺成像規律等手段，製作有「視覺欺騙」成分的圖像進行眼球欺騙，引起的視覺上的錯覺，達到藝術或者類似魔術般的效果。Jagarikin的帖文曝光後，瞬間吸引了不少網友前來「朝聖」，並紛紛驚呼，「我的眼睛完全被騙過去了」、「我原本以為它真的在動，但當我用手蓋住其中一個圈圈時，我就發現它真的是靜止的」。

不過也有網友不管怎麼看都還是看到彩色圈圈不斷在動。他們表示，「我到底看到了甚麼」、「不管看幾遍它還是在動」、「即使不看箭頭還是在動」、「快救救我！我把顏色調成了灰色它還是在動」、「我的眼睛完全不敢相信，我即使用紙輔助都還是看到圈圈在動」，還對視錯覺的效果大呼「好神奇」。

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