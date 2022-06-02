美國男子駕Ford Mustang「騎上電線桿」　四輪全懸空惹熱議

只要在新聞裏面看到「佛羅里達男子」，很高概率就能期待這是一則莫名奇妙的奇葩消息。佛羅里達男子的神通廣大，就連美國網友也都深深「折服」，普遍認為這世界上大概沒有什麼事情是他們做不出來的。美國Tallahassee警察局日前公布了一支影片，內容就是關於佛羅里達男子以及他駕駛的Ford Mustang。



Tallahassee警察局在社群媒體上的影片貼文中提到，這個事件是DUI事故，也就是司機可能受到酒精或藥物影響才會肇事。意外發生在週末，很幸運地沒有人受傷。但佛羅里達男子卻展現了相當神奇的駕駛技巧，那就是把一輛藍色的Mustang開上電線桿。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

沒有看錯，就是「開上電線桿」。Mustang沒有把電線桿撞倒，而是以一種不知道如何操作的神奇駕駛技術，讓Mustang順著電線桿往上爬，最後以一個斜靠懸空的姿勢停下來。更厲害的是，最後車輛四輪全部懸空，就算找來吊車恐怕也很難放得這麼漂亮，所以司機沒辦法前進，也不能後退，只能掙扎從車裡面爬出來。

不得不說，佛羅里達男司機的確相當幸運，因為他是直直向著電線桿衝過去，好在固定鋼纜吸收了大部分衝擊力，所以Mustang最後並沒有直接撞在電線桿上，否則司機最少也得受些輕傷。雖然看起來車子好像沒有受到太多傷害，但從拖車把Mustang拉下來後發出許多零件掉落地面的聲音來判斷，恐怕得花不少錢才能修好重回道路上了。

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