珍寶海鮮舫埃及版　尼羅河船屋面臨拆卸當地人喊不捨

香港珍寶海鮮舫沉沒讓人惋惜，除了是因為大眾回憶外，海上餐廳亦充滿特色。在地球的另一邊廂，埃及開羅的水上房屋群，正面臨拖走拆卸的命運。



在埃及尼羅河開羅市中心的一段，鄰近Kit-Kat的區域，在河邊可以看見一架又一架的浮船。它們既是船，也是很多人的家。有些屋在這裏已築起超過半個世紀，但埃及政府近日頒佈命令，將會全部拖走拆卸。

「我向天發誓，我完全不知我應去哪裏。」87年歲的赫爾米（Ekhlas Helmy）是其中一間船屋的主人：「我家人拿了他們的東西，雖然他們都抱怨政府的措施，但都決定離開了，還叫我把所有東西都丟掉。」

圖為2013年9月，開羅尼羅河岸排着一艘又一艘的船屋。（AP）

赫爾米在一間船屋出生，並以捕漁為生。她的丈夫早逝，其後她決定在河上建築自己的船屋，一直居住到今天。

埃及開羅的船屋歷史悠久且多彩，最古老的甚至可追溯至法老時代。到了近代，一種由木樑或金屬架固定在一起的浮動平台，讓這些屋能建造發展。船屋不是為了航行，而是為打造無敵河景的奢侈品。

在奧斯曼帝國時期，富有的埃及人經常將船屋作為第二居所，夜夜笙歌。它們出現在許多經典的埃及電影中，還有諾貝爾獎獲得者馬哈福茲（Naguib Mahfouz）的作品中。他在1966年的小說《尼羅河漂流》（Adrift on the Nile）以船屋作為舞台，講述着年輕知識分子們的生活。

↓↓網民發起網上聯署，希望保留船屋

More than 30 houseboats will be demolished. Not only are these houseboats homes to people who have lived there for decades, but some of them are historic monuments. They are part of our heritage which cannot be erased. #SaveCairoHouseboats #نداء_سكان_العوامات pic.twitter.com/SZNIaDrJRL — Nora Zeid (@itsnorazeid) June 27, 2022

在20世紀中期，開羅尼羅河有數以百計的船屋，但今大部分因老舊而被荒廢或拆卸，只有部分經翻新存在至今。船屋所在的河畔，已成為高級寫字樓及酒店等的地區，原本奢侈品的船屋，不少現只剩下窮人居住的地方。

埃及政府以發展該區為名，稱這些船屋未得到政府許可建造，要求取締。餘下30多艘的船屋面臨拖走拆卸的命運。

有網民決定發起聯署，呼籲政府收回成命，讓這些富有歷史的船屋發展成文化遺產，成為推廣文化和旅遊的一部分。這些老舊的船屋未來仍然未知。