美國男不滿薯條攤凍報警　反遭逮捕入獄　因他忘了這一點？

美國喬治亞州一名24歲男子西姆斯（Antoine Sims），日前到麥當勞買薯條時和店員發生爭執，他抱怨他的的薯條已經冷掉，還火大到報警，不料在氣頭上的西姆斯完全忘記自己是通緝犯，等到警方到場後立刻展開追捕，現在薯條吃不到，反倒吃了一記電擊槍後又回到了監獄。



綜合外媒報導，當天西姆斯在科布郡一家麥當勞和業者爭執，雙方爭執原因竟是一包薯條不夠熱，據麥當勞業者表示，西姆斯對着他破口大罵，因此雙方都報警。

男子因麥當勞的薯條冷掉而去報警，結果自己卻被捕坐牢，原因竟然是這個！

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業者控訴他非法入侵，並希望警方將他驅離；西姆斯則控訴薯條不夠熱。然而當警方在數據庫中比對西姆斯資料時，發現他因為殺人罪，目前處於保釋狀態，但因未出庭而遭通緝。原來，西姆斯被指控於2018年涉嫌謀殺一名女子，她的屍體被發現棄置於一輛燃燒的汽車內，而西姆斯是三名涉案人之一。

當西姆斯發現警方得知他是通緝犯時，立即拔腿就跑，而他一跑警察也開始直追，並拔出電擊槍從他背後給予電擊，這才讓西姆斯痛到倒地、乖乖就範。

現在西姆斯抱怨完他的冷掉薯條之後，又回到了監獄苦蹲。警方表示，知道自己被通緝還打電話報警，是非常不尋常的事，但西姆斯先生做到了。

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