LV｜萬八元乒乓球拍不是用來打波？大推生活用品只因具收藏價值

奢侈品設計，正在滲透入富人生活的方方面面！



相信大家前不久還對Gucci出的那個寵物碗記憶猶新——當時一個碗賣了4000塊的話題尚歷歷在目，這不，最近LV又開始整起了活。

（Gucci官網）

他們決定把乒乓球拍包一下賣給有錢人。

也不貴，就港幣17,900元吧，有錢人一定會買的，對吧！

除乒乓球拍外，品牌還有很多奢華生活品發售？（按圖了解）

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絕不背刺窮人的LV

· LV乒乓拍，買是不買 ·

對於這個拍，日站君還是燃起了一絲好奇，於是迅速去官網上看了看，從樣子上來講，看起來實在是很平平無奇。

拍子是普通的木拍，球也是普通的球。當然，拍子底部和球的圖案上都印着LV的標誌，提醒LV的身份。

網友疑惑：擁有此拍，我也不知道能不能打過樓下的大爺。

再看球袋的設計，金屬環扣立體交叉，將球牢牢扣住，橫截面的圖形，看起來到有那麼一絲絲禁斷……

經常買菜的日站君表示，這個設計風格靈感溯源，我還是比較熟的，不知道大家是不是也似曾相識。

所以這個設計，總得整點拿得出手的東西吧！也有，那就是LV標誌性的Monogram Eclipse帆布材質。

Monogram帆布自1896年起，就是LV經典的設計象徵。這款帆布輕軟堅固，並且完全防水，成為了其品質流傳的保證。

而Monogram Eclipse在2016年進入LV品牌線，成為了男士系列經常選用的素材。

這款球拍的灰色款，即選用了這種材質。

當然，平常不太接觸品牌開發的我們就是「你説這個誰懂啊！」的狀態了，網友們紛紛表示：明明可以搶，但是還送了你一個袋子，他真的我哭死。

（日本設計小站提供）

也有的表示疑問：有這個拍子，我是不是就能當冠軍了。

你張怡寧姐姐告訴你：做夢。

（日本設計小站提供）

評論現場，隨意玩梗，大家都講雖然買不起，但是有錢人花了錢，我們也感受到了快樂。

（日本設計小站提供）

（日本設計小站提供）

後來還是官方站了出來，表示這種都是小眾收藏品，不屬於大眾貨。

説的好像大批量生產了日站君就買得起的樣子一樣。

LV確實是個好人，絕不坑窮人。

可不是一門生活的藝術咋的

當然，如果你再在LV的官網上多逛一會兒，你會發現LV做這個「好人」其實已經做了挺久的時間了。

他們把這個「專刺富人系列」叫做「生活藝術」。

頗有開心麻花冷幽默的風味……

（LV官網截圖）

而在這個欄目裏，你幾乎可以找到各種滲透進日常生活中的設計產品——而它們都有一個共同的特色，就是看似平平無奇，但是都很貴。

至於和這次的主人公球拍相關的運動產品，LV其實已經出了很多很多，比如網球保護套，售價港幣16,200元。比乒乓球拍划算？那是因為它只有拍套但是沒有球和球拍，如果你想要買球，那就是另外的價格了……

或者你喜歡踢足球？2018年與俄羅斯世界盃聯名的小牛皮足球，一定能滿足你的需求，賣你港幣16,200一點兒也不貴！

喜歡籃球但是沒有框？沒關係，港幣56,000的框框立刻給你安排！

當然，如果你覺得這些其實都挺便宜的，並且不喜歡激烈的運動，日站君推薦你拿下售價港幣37,000的國際象棋。

這款由LV已故設計總監Virgil Abloh設計的棋盤，以他自己標誌性的格紋元素讓不少人心水。棋盤頂部可以放置透明隔斷以營造出懸浮效果，棋子則由烏木和黃楊木製作。

從視覺上看，確實比較時尚和與眾不同。

上邊這些東西看起來還都比較具備專業功能，甚至設計的也比較獨特，但是下邊這根跳繩就已經完全超越了日站君的理解範疇了。

它售價港幣6,350元。

也許唯一能夠解釋它的價格的，就是它是一根有名字的跳繩，名叫CHRISTOPHER 跳繩…

我在想，如果我給自己的杯子取個名叫維多利亞，它是不是也能身價百倍？

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除了跳繩，LV還有各種各樣賣的貴但是很奇怪的玩意，比如港幣21,200元的啞鈴。

看這個縫線，似乎也不太像給人平時用的，做個健身房的永久擺件，大概合理。

一副桌遊港幣近6千元，但是有句講句這些卡片設計的相當精良，外殼也可圈可點，作為牌佬的收藏品倒也不錯。

一個骰子包港幣4,650，它有個名字叫Steve。

還有這盒究極的農曆老虎拼圖，售價港幣6,950元，它就是用紙做的，內盒是亞克力，外套是皮革……

只能説有錢人的快樂，我們確實無法感同身受。

奢侈品設計，也在「日常化」

不管是LV的這些生活用品，還是Gucci的寵物口糧碗，我們不難發現，奢侈品設計正在逐漸擴展自己的產品領域，將之前僅限於箱包衣物等象徵着格調的產品線不斷擴展，變得愈來愈豐富。

之前，金十數據就出了一張表格，和我們列舉了各奢侈品牌都整出了什麼花活兒。

（日本設計小站提供）

也許是想給富人提供更多的選擇，也許是想多割一波韭菜。不管怎麼説，有需求才有市場，不論再普通的產品，只要有人買單，它就是合理的設計。

那麼，關於越出越多的奢侈品日常物件，你有什麼想法呢？

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【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】