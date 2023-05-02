首爾「香蕉」藝術品遭吃掉　涉事韓國大學生辯稱：無食早餐感肚餓

4月27日，一名首爾大學藝術系學生於一間私人博物館參觀展覽時，聲稱因沒吃早餐、肚子餓而將意大利藝術家Maurizio Cattelan的標記藝術作品——一條用膠紙貼在墻上的香蕉——拿下來吃掉，隨後又把香蕉皮貼回墻上。



該名為《Comedian》的裝置藝術作品，由Cattelan於2019年創作，他當年在美國邁阿密一間雜貨店購入一根香蕉，接着用防水膠帶把香蕉貼到牆上而完成，作品引發了外界對一根香蕉是否也能成為藝術品的爭議。

此一作品在同年以12萬美元（約94萬港元）的天價被賣出，被稱為「史上最貴水果」。上週該作品在首爾Leeum藝術博物館展出，不料遭大學生Noh Huyn-soo吃掉，整個過程被他的同行朋友錄下來。

Noh Huyn-soo事後對韓國媒體表示，他認為有關作品是對權威的一種反叛，「應有針對這種反叛的另一種反叛」，並稱破壞藝術品本身也可以被視為藝術。據英國廣播新聞網（BBC）引述當地媒體稱，博物館後來換了一條新的香蕉，並表示不會要求學生賠償。藝術家Cattelan對此也表示「完全沒有問題」。博物館還稱，按照Cattelan展覽前給予的指引，每兩、三天便要更換那條香蕉。

這個藝術品並非首次遭人吃掉，美國行為藝術家David Datuna在該作品於2019年在邁阿密巴塞爾藝術展（Art Basel）展出時，也曾將香蕉從牆上拔了下來並吃掉。