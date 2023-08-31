美國男為賺錢捐精有大量「副產品」　十年後辭工尋親欲見96子女

美國一名現年32歲的美國男子在大學時期因急需籌措律師費而捐精。他多年後與女兒見面後，決定辭工踏上尋親之旅，與他96名孩子見面。



來自佐治亞洲的男子米勒（Dylan Stone-Miller）就讀大學期間因未成年喝酒被捕。父母不願為他支付律師費，他便以捐獻精子賺錢。他每一次捐精可賺100美元（約780港元）。

他在進行捐精的6年內，幫多個家庭合計誕下至少96名孩子。

米勒允許精子庫在其子女年滿18歲後，向他們透露他的身份。惟他之後已淡忘此事，繼續過他的生活。

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養母牽線 得與女兒相見

米勒10年後已是一名育有一子的離婚漢。他有天忽然收到其中一名骨肉的母親鮑斯（Alicia Bowes）的訊息。她稱對他捐精表示感謝。

身在加拿大的鮑斯向米勒說，她6歲的養女哈珀（Harper）是通過用他捐贈的精子而懷上並來到這個世界的。

鮑斯從米勒的捐贈者紀錄卡上的資料開始追查，起初只知他的姓氏，以及他父親是一名法庭心理學專家。但她最終仍能找到米勒，在一個感恩節向米勒發出訊息。

米勒首次看到哈珀，是在鮑斯的Instagram賬號。這促使他要求加入一個Facebook群聊組，群組的名稱是米勒在精子庫的身份編號5186。群組當時已有20名成員。後來一個新的Facebook出現，當中又更多關於他骨肉的訊息。

米勒自此決定辭工踏上「尋親之旅」，嘗試和他每一名親生骨肉見面；他想讓他們成為他人生的一部份。

他帶上一個電子表格，當中載列所有孩子的姓名。到目前為止，米勒已經見過其中25人。

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