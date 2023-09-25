長者搭韓國地鐵有「潛規則」？不想年輕人讓座　他們習慣這樣做

韓國地下鐵推行65歲以上當地長者免費乘車政策，就算沒有特定的目的地，許多長者仍會外出搭乘地鐵欣賞風景，或在炎炎夏日於涼爽的車廂中避暑。一名長者透露，他們搭車時有共識，為了避免他人讓座，會刻意不站在年輕人前方。



綜合外媒報道，受到韓國政府政策影響，許多長者喜歡搭乘地下鐵外出散心。85歲的退休室內設計師李珍虎（音譯）就是其中一員。在8月某個濕熱的日子，他花了1個多小時，轉搭2班地鐵來到首都圈地下鐵的最後一站。他出站走了約1百米後，在樹蔭下稍作休息，隨即返回車站搭乘另一班列車。他受訪時透露「如果待在家，我也只能無聊地躺着」。

根據首爾地鐵營運商提供的數據，在首爾乘客總數中，能免費搭地鐵的老人佔15%，已成為城市風景的一部分。李珍虎和妻子住在狹窄的公寓中，靠退休金維持生計，妻子經過5次膝蓋手術後只能在家休養。李珍虎指出，除了免費搭車之外，沒有其他打發時間的好方法。受訪前一天，他繞着地鐵系統坐了一圈，花費4個小時。另一名85歲的退休數學教授指出，他會在地鐵上看書，然後打瞌睡「這裏很涼爽，我已經去遍首爾的每一個角落」。

報道指出，像李珍虎這樣的乘客，很遵守搭地鐵的潛規則。他們會避開車廂擁擠的上下班尖峰時段，也會避免站在年輕人面前，以免他們感到壓力，進而起身讓位。

這樣的免費乘車政策已經持續40年。然而，受到社會快速邁入高齡化、地下鐵營運經費急遽增加，此政策已成為韓國政府面臨的棘手問題。韓國蓋洛普指出，有六成韓國人認為，該政策應把年齡限制提升至70歲。韓國市長吳世勳2月也表示讓長者免費搭車，已導致赤字規模擴大。對此，大韓老人會會長金浩一不解地反駁，地下鐵白天座位很多，讓長者免費搭乘不會多花錢、也不會增加電費，沒有提升年齡限制的必要。

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