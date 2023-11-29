芒格逝世｜52句經典語錄　句句扎心刻骨

美國西部時間11月28日上午，天才投資家、保守主義思想者芒格（Charlie Munger）在加州去世。「股神」巴菲特（Warren Buffett）悼念：沒有他就沒有今天的巴郡（Berkshire Hathaway） 。讓我們重溫芒格經典語錄，緬懷這位智慧、仁慈的老者。願他在天堂安息。



撰文：十點公社



芒格的52句經典語錄，句句扎心刻骨

2020 年 Daily Journal 年會文字記錄

1，我們不簽讓自己偷懶的合約，免得自己走向墮落。

2，一個問題，徹底想明白了，就解決了一半。把事想明白，其實特別難。

3，刻意追求理性真的有用，值得你付出一生的努力。

4，很多事不能裝，裝着裝着就弄假成真了。虛偽到一定境界反而高尚了，裝得久了，人確實會變。嘴上總說什麼，人就變了。

5，你的思想會欺騙你，最好採取一些預防措施，對自己的觀點要提高警惕。

6，我們現在的問題在於，周圍發生的一切把人們的腦灌進了水，但長着腦的人們卻一無所知。

7，能找到好打獵的地方是本事。無論是誰，到了好打獵的地方，都能打到更多東西。

8，千萬別陷入受害的情緒走不出來，總覺得都是別人的錯，這種思維方式非常害人。你一直這麼想，最後別人都不願意和你沾邊了。不應該這麼想。

9，我遇到了問題會分門別類，很多問題被我扔到了「太難」的一堆。別人給我出的問題，如果符合我「太難」的標準，我就把它扔到「太難」的一堆裏，想都不再想了。

10，無論是誰，更強大的競爭對手殺出來了，日子都不可能好過。所以我覺得日本的停滯不是日本自己的錯，是時也勢也。

巴郡副董事長芒格（Charlie Munger）於2013年5月4日抵達奧馬哈，開始公司年會。(路透社)

11，我專門琢磨怎麼否定自己。大多數人都是努力維護自己的想法，無論自己的想法多麼愚不可及。

12，成為一個理性、客觀的人，這應該是人生最重要的追求。

13，不能靠臉吃飯，腦再不理性點兒，怎麼辦啊？

14，想問題的時候，既要考慮在我之上的人看到的是什麼，也要考慮在我之下的人看到的是什麼。

15，超出了自己的能力圈，你就得說「這東西太難，我一輩子都搞不懂」。我這方面做得很好，我遇到了我搞不定的，我就認慫。

16，99%的人始終是處於底層的99%，這就是現實。

17，我只能給你們一條建議：降低預期，努力把它實現，知足常樂。我認為這是個很好的建議，乍聽起來，不是那麼回事，其實是很簡單的道理。

18，長期來看，能夠延遲滿足的人會活得更好。

延遲滿足這東西是天生的，這已經在心理學研究中得到了證明。如果你很衝動，不立刻得到滿足就不行，我只能祝你好運，估計你這輩子過不好了，我沒辦法把你扳過來。

19，如果你有些延遲滿足的天分，而且能培養這個天分，你已經走在了通往成功和幸福的路上。總是要立刻得到滿足，只能走上死路，還可能染上梅毒。

2019 年 Daily Journal 年會文字記錄

20，所謂常識，是平常人沒有的常識。

我們在說某個人有常識的時候，其實是說他具備平常人沒有的常識。人們都以為具備常識很簡單，其實很難。

21，玩好投資這個遊戲，關鍵在於少數幾次機會，你確實能看出來，這個機會比其他一般的機會都好，而且你很清楚，自己比別人知道的更多。

22，一個投資者，追求超一流的業績，卻大量分散投資，簡直是緣木求魚，行不通，是不可能的任務。一次又一次重複不可能的任務，有意思嗎？我覺得會很痛苦。誰願意承受這樣的折磨？這是一條走不通的路。

23，釣魚的第一條規則是，在有魚的地方釣魚。釣魚的第二條規則是，記住第一條規則。

24，機會只有少數幾個，當一個機會來臨時，我們撲過去把它抓住。

25，找到比自己優秀的伴侶，這是多少錢都買不來的。

26，重大的決定，平均算下來，每年沒幾個。

這個遊戲的玩法是：始終留在這個遊戲裏，盯住了，在稀有的機會出現時，別讓它溜走，要知道，每個普通人能分到的機會並不多。

27，我們能成功，不是因為我們善於解決難題，而是因為我們善於遠離難題。我們只是找簡單的事做。

28，阿曼森（Howard Ahmanson）講過這樣一句話：「千萬別低估高估自己的人。」

高估自己的自大狂偶爾竟然能成大事，這是現代生活中讓人很不爽的一部份。我已經學會適應了，不適應又能怎樣，見怪不怪了。自大狂偶爾能成為大贏家，但我不願一群自大狂在我眼前晃來晃去，我選擇謹慎的人。

29，在找到了一個最好的以後，只要是比不上這個最好的，都不用看了。懂了這個道理，生活簡單多了。

30，明智的人能耐心等待，讓時間流逝，體會其中的妙處。大多數人總是瞎忙活。

31，生活中需要堅忍的地方太多了。

32，我活了這麼一大把年紀，活得很好，有個秘訣，我告訴你們：別把人性想得太好了。

人性本來就有許多缺陷和毛病。你要是看什麼都不滿，一肚子牢騷、一肚子怨氣，只會適得其反，坑了自己，又不能改變世界。把自己毀了，世界該怎麼還怎麼樣，多不值？太不值了。我從來不幹這樣的傻事。

33，把問題徹底想明白，問題就解決了一半。

34，我們有個秘訣：我們不求知道很多。我桌子上摞着一堆東西，這堆東西解決了我的大部份難題，我給它起了個名字叫「太難」的一堆。

我總是把東西扔到「太難」這一堆裏。偶爾來到我手邊的是很簡單的東西，我很輕鬆地就做了，這是我的處世之道。

所有東西都扔到「太難」的一堆，少數幾個簡單的東西，我可以不假思索地決斷。

35，我們總是遵守常識――平常人沒有的常識，把很多東西扔到「太難」的一堆裏，這是平常人沒有的常識之一。

巴郡年度股東大會：圖為2021年5月1日，美國巴郡董事長巴菲特（左）與巴郡副董事長芒格（右）在洛杉磯出席巴郡的年度股東大會。（Reuters）

36，下一代太難改變，普遍的結局都是平庸。有些人能成功，這是少數。

人的功績就這麼分的，成功的總是少數。追求成功的人很多，得到成功的人很少。紀律、德行、諍友、機會，說出來都是些簡單的東西。

37，你真想從芒格身上學到點什麼，記住我這句話，「老理，靠譜。」所有那些傳統美德，讓人一生受用。

38，我給自己設定的目標是追求平常人沒有的常識。我的目標定得很低。我對自己的表現非常滿意。重新來一次，很難比現在做得更好。

39，對於專業人士搞出來的投資產品，我普遍持懷疑態度。別人不遺餘力地推銷叫賣的東西，我一般都遠離。

40，每個理性的投資者都會擔心銀行，因為在銀行這項生意裏，管理層天然地要面對做傻事的誘惑。

銀行的管理層如果想虛增利潤，有的是辦法。把未來的利潤挪到現在，簡直輕而易舉，雖然這會損害公司長遠的發展。

巴菲特說得好：「銀行業的問題在於，銀行很多，銀行家很少」所以說，真要投資銀行的話，只能在勝券在握的情況下買入。因為隨着時間推移，銀行的生意將被嚴重的愚蠢侵蝕。

41，一個難題，是我解決不了的，我會拉一條警戒線，讓問題根本別想鑽進來。

42，誰都必然有錯過機會的時候，這是註定的。我始終認為，改變不了的事，就別太糾結。牢騷滿腹、怨天怨地是人生大忌。

道理很簡單，許多人卻因此白白地毀了自己。嫉妒也是大忌，而且嫉妒這宗罪還毫無樂趣。誰在嫉妒之中獲得了享受？嫉妒對你有什麼好處？總有別人比你強。嫉妒別人太傻了。

我的處世之道是：看透最傻的事，敬而遠之。如此生活，我不能讓自己成為一個受歡迎的人，但是我能對許多麻煩做到防患未然。

43，知道自己的能力圈的邊界，非常非常重要。你得始終對比自己能做到什麼、別人能做到什麼，你需要始終堅定地保持理性，特別是別自己騙自己。

從我一生的閱歷來看，理性地認識自己的能力這項特質主要是由基因決定的。我覺得像巴菲特和我這樣的人是天生的。後天的教育很重要，但是，我認為，我們生下來就具備了投資成功所需的性格。我沒辦法讓你回到娘胎中重生。

44，對待大危險，我的態度是，離得愈遠愈好。別人卻是只要不掉進去，貼得愈近愈好。我覺得太懸了，我不想那麼做。

45，（長壽、幸福的秘訣是什麼？）不嫉妒、不抱怨、不過度消費。面對什麼困難，都保持樂觀的心態。交靠譜的人。做本分的事。都是些簡單的道理，也都是些老掉牙的道理。做到了，一生受益。

2017 年 DJCO 年會結束後

芒格與投資者的交流

46，王傳福很清楚什麼是自己能做到的，什麼是自己做不到的。馬斯克（Elon Musk）以為自己無所不能。讓我下注，我更願意選擇有些自知之明的人。

47，我讀《Barron's》雜誌，讀了整整50年，我在《Barron's》中只找到了一個投資機會。通過這個機會，我在幾乎沒有任何風險的情況下，賺了8000 萬美元（約6.24億港元）。我把這 8000 萬美元交給了李祿管理，李祿把它變成了 4、5 億美元（約31.2至39億港元）。可以這麼說，我讀《Barron's》，讀了50 年，從中找到了一個投資機會，賺了 4、5 億美元。

我讀了 60 年了《Fortune》雜誌，也沒從中找到一隻股票的線索。我不是說了要延遲滿足，這就是延遲滿足。

48，一定要知道什麼是自己能做到的，什麼是自己做不到的。當概率不站在我一邊的時候，我從來不賭。無論是賭馬、賭博，我都沒輸過錢。

49，概率不站在我一邊，我根本不玩。哪怕只是休閒娛樂，如果概率對我不利，我都不願參與。

有時候，我也和比自己水平高的對手打橋牌，但我只是為了向高手學習。不是為了學點東西，我才不和高手打呢。我就是不喜歡和概率做對。

50，如果我是你們，我當然要跟蹤比我更優秀的投資者，從他們那兒尋找投資線索。用這個方法有個問題，如果你跟蹤的是這樣的，已經在這條路上走了很遠了，我們受規模的限制，你和我們學，你也一樣受規模的限制了。

你們最好去跟蹤那些在小池子裏玩的優秀投資者，尋找你們佔據更大優勢的價格。雖說從小資金中找出優秀的投資者很困難，但是這個方法肯定有用。

我是你們的話，我肯定這麼做。我一定要摸清聰明的投資者在做什麼，每一個聰明的投資者我都要密切跟蹤，這還用說？

51，我們這批做價值投資的人，哪一個不是熬出來的，堅持下去，甚至用不着腦多聰明。

我們這一代人裏，堅持下來的，都很成功。你們這一代人做投資，比我們當年更難了。難就難吧，不難還沒意思呢。即使更難了，也別灰心。

52，我一直都是這麼講的，專業化往往是最該走的一條路。我個人比較喜歡廣泛涉獵，但是專精一門的人往往能取得更大的成績。專精一門的人比別人懂的都多。