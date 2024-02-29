日本企業牽紅線　AI助未婚員工配對相親

少婚、少子化時代的日本，相親成了催婚、催生子的重要角色。日本企業不但包辦紅娘活動，也把相親作為給員工提供的福利。近期，一些企業與時俱進，為促進男女員工的交往，以人工智能（AI）牽紅線。



日本星期二（2月27日）發表人口數據，突顯日本去年出生的寶寶又進一步消減。2023年出生人數為758,631人，較2022年減少5.1%。少子化加速比此前預測來早了20年，一連三年跌破80萬人。

日本放送協會（NHK）的報道着重於分析另一數據，指日本去年的新婚夫婦降至50萬對以下，這與日本90年前的水平相同，研判日本要解除少子化，就有必要給日本的適婚男女製造更多相親的機會。

報道指出，價值觀的多元化是導致日本人少婚的原因。但是，它了解到大多數日本男女錯過姻緣是因為沒遇到適合對象。據它透露，日本一些大企業目前通過「福利計劃」支持員工徵婚，扮演辦公室戀情的推手。而且，在科技發達的時代，有愈來愈多日本公司是通過人工智能，為未婚職員製造相親機會。

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員工認為比在網上找婚介公司安全

日本人才公司利庫樂特屬下婚姻調查研究所發表的一項調查顯示，日本未婚人士並不抗拒相親，而且使用在線「徵婚服務」的有40% 。這個調查還指出，日本公司專設的婚姻介紹網受到獨身上班男女的信任，認為這要比他們在網上找的婚介公司安全。

使用公司系統相親軟件成功走上紅地毯的上班族也大讚公司婚介網有效。一間運輸公司男職員就在公司的福利系統的網頁上找到在貨運公司上班的伴侶。他說：「當我知道這個應用在公司的員工福利系統時，覺得真可笑。我因工作忙，沒精力出外結識女友，就嘗試通過它約了一名女性見面的機會。結果，我們一拍即成。」

據了解，日本公司給員工設計的相親網因為有補助，這比員工私自找相親公司的費用低。如同職業介紹所，一些公司的相親網也列出關聯企業，讓男女員工有更多選擇。一些使用者認為，由公司安排的這些相親會，能確定約會的對象在同系列的公司工作，不但話題多，而且也放心交往。

據了解，日本公司系統內的婚介網除了個人的常規資料外，也讓男女員工輸入自己期望的家務勞動和兒童養育份額。

日本專門為企業設計相親網的程序開發商Ale分析：「愛上一個人並不是衝動。在人工智能時代，使用受僱企業專設的相親應用能讓員工理智的交往。那不僅是一個婚姻介紹網，它能讓相親的男女員工更快了解對方的工作和價值觀。他們會從工作談到家庭，甚至對未來的生育計劃。當彼此能確認工作上能互相支持以及有光明的未來後，浪漫的感覺會自然而然產生。」

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本文獲《聯合早報》授權轉載

