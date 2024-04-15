梁詠琪演唱會宣佈加場　揭〈短髮〉創作背後秘聞：不比孫燕姿遜色

梁詠琪出道28年，終於在13日登上台北小巨蛋，演唱許多經典歌曲；而她也特別感謝作曲人李偲菘，感謝對方當年為她做許多好聽的曲，笑喊：「我的曲不輸孫燕姿」。



梁詠琪帶來22首經典曲目後，就進入安可橋段，收到許多歌迷敲碗點歌，為了滿足「許願」，特別準備了8首的串燒經典組曲獻給粉絲；而她除了演唱會上帶來滿滿彩蛋，也加碼宣布將在7月重返台北舉辦2場side track演唱會，更是承諾會帶來非主打歌，將「遺珠之憾」在7月補齊。

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梁詠琪在唱完不敗經典〈短髮〉後，說道：「這首歌真的帶了好多好多回憶，首先要感謝以下的朋友，像是這首歌的監製李思菘，他今天也特別飛過來支持我，聽到這歌你有甚麼感覺？感動！想起我們錄音的日子，我去新加坡，或是你來香港，很多快樂與淚水，我都覺得你把最好的歌都給了我，不比孫燕姿的遜色啦！」

梁詠琪也藉著開唱向花蓮震災祈福，表示她常常來台灣旅遊，相當關切花蓮地震的新聞，也特別在開場前獻上文字為受災的人們祈福，同時也為救災的辛苦工作然人員打氣，寫下：「人生無常，天災無情。衷心向花蓮地震遇難者的家屬表達深切的哀悼，願逝者安息。也向所有救援人員致最高敬意。在此祝願大家健康、平安！」

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