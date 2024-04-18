57歲香港神級歌后消失數年出新歌　盼用靚聲陪伴歌迷：你並不孤單

由金獎製作人荒井十一、陳建騏、陳珊妮、秦四風、鄭楠、五月天瑪莎共6位金牌製作人打造的全新概念合輯《不完全自救手冊》，由許久不見的金曲歌后林憶蓮打頭陣驚喜獻聲，引來樂迷騷動，期盼她能再推出新作和歌迷見面。



荒井十一集結29組人馬，以〈自救〉為主題，圍繞現代人所遭遇的各種通病，包含愛無能、悲觀、溝通障礙、訊息焦慮、躺平、感知麻木等，藉由11首歌重新拆解、重組，最後打造成一張《不完全自救手冊》的生活展演，期盼成為一張透過聆聽提醒大眾面對身邊問題的全新概念合輯。

首波單曲〈是你治癒了我的孤單〉請到許久未有新作品的金曲歌后林憶蓮獻聲，以「無條件的愛」為方向，林憶蓮收到Demo後，立即被簡單文字與樸實旋律深受打動，於是罕見寫下一段歌詞作為回應，並以她極具安撫人心的聲線，給予最強大「治癒孤單」的力量，她表示：「與其這是一首好久不見的新歌，我倒寧願這是一種陪伴，我們都會經歷需要自救的時刻，而首要是先知道，你並不孤單。」

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第二波單曲〈漫無〉則由陳珊妮攜手年僅19歲的新銳唱作人張羽涵遠距腦力激盪。歌曲從「躺平」作為切角，面對兩種不同世代的音樂人，也做出不一樣的解讀，人在紐約留學的張羽涵Leezi表示：「獨身在異地生活，經常碰到各方壓力來襲，有時只想要漫無目的躺平灑脫看待。」不料陳珊妮認為這樣的方式太頹喪了，收到創作demo後，她重新「調教」改了幾個方向，更表示：「自己不是一個選擇躺平的人，但要懂得適時喘息，並想想自己真正需要什麼。要躺，也要躺一個舒爽的姿勢，可以更快地站起來。」

第三首釋出的歌曲〈Phone人院〉，請到近期忙於巡迴演唱會的王心凌，撥空獻聲表達對「資訊焦慮」的看法。王心凌表示：「我自己就很容易有訊息焦慮，對於手機上通知紅點，更是必須即刻消除，因此當把這種困擾變成歌曲時，覺得特別有趣！」製作人荒井十一特別在歌曲中加入電話與訊息通知鈴聲，增添趣味性，同時還改編一段王心凌「愛你」招牌歌詞。

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月底前尚有8首歌曲陸續公開，合作陣包含陳綺貞、HUSH、洪佩瑜、康士坦的變化球、許鈞、蘇運瑩、黃綺珊等。

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