劉德華第三度紅館跨年倒數　改詞唱《情人happy New Year》迎2025

劉德華昨晚(31/12)在紅館舉行《今天… is the day巡場》與萬千fans高唱一曲《情人Happy New Year》歡送2024迎接2025,在台上跟大家歡呼倒數,現場充滿節日氣氛,祝願在場每一位來年美好、美滿、美麗。

今次是華仔第三度在紅館演唱會跟觀眾倒數。(大會提供)

今次是華仔第三度在紅館與觀眾跨年迎接新一年,直至昨日為止香港站20場演唱會已順利演出了12場。而過去的12場,都有不少圈中友好捧場,盡興而回。包括:胡楓、羅蘭、汪明荃、鄭秀文、甘比、周慧敏、陳家樂夫婦、林文龍一家三口、蔡少芬夫婦、周柏豪、吳卓羲等,知己好友齊來撐場,大家像開party一樣盡歡每一個晚上。

劉德華向大家派心送上祝福。(大會提供)

香港站20場演唱會已順利演出了12場。(大會提供)

台上的華仔演出投入,台下的觀眾看得盡興。年過90的修哥(胡楓)更坐足全場起舞助興,原本華仔也擔心他過了作息時間會累,坐在第一行的修哥竟反問華仔累嗎?還跟華仔說:「你不覺累,我也不累!」看畢整個演唱會才離場。汪阿姐有備而來知道現場會有煙花效果,戴定黑超睇show。華仔在台上介紹4位新寵花花人,鬼馬的向坐台邊的阿姐,細細聲哼起「四朵金花」來,氹得阿姐會心微笑。

華仔的知己良朋鄭秀文跟甘比結伴而來,兩人全程投入,無論快歌慢歌都揮動着螢光棒伴着節奏打氣。(大會提供)

Encore部份更跟Fans同樣熱情,大喊︰「Andy Go Andy Go go…」(大會提供)

連日來個唱中,現場也有不少充滿愛的溫馨畫面,林文龍與太太郭可盈、囡囡3人行,還透露快17歲的女兒Tania最愛聽華仔哥哥的《17歲》,音樂響起Tania即跟着歌聲徐徐哼起這歌,而24孝的郭可盈第一時間拿着手機拍下囡囡歡欣的模樣,林文龍看着女兒一舉一動,臉上流露一念慈父表情。那邊廂連詩雅也同樣拿着手機拍下老公陳家樂一臉陶醉唱著至愛的《暗裡著迷》,又一個甜蜜的畫面活現演唱會上。

向來是華仔忠粉,主演《你好!李煥英》、《熱辣滾燙》的內地演員賈玲在2024最後一天,專程來港看偶像個唱 ,一起倒數迎接新的一年。演唱會上不時向台上的華仔喊叫:「我愛你呀!」,跟着華仔一起唱、一起跳,沉醉於整晚個場中,踏入2025賈玲的新年願望,希望華仔健健康康,更坦言好愛劉德華。這晚的演唱會為她新的一年帶來一個美好開始。

華仔完show後,踏出紅館上車離開前第一時間跟在場守候他的fans說新年快樂,給大家窩心的祝福。(影片截圖)