【陳百強】從浪漫到日系到Remix　《夢裡人》錄盡陳百強的突破

所謂一首歌一個故事，廣東樂壇不少作品也是以詞為先，尤以80年代更顯百花齊放，當時的音樂人大膽而前衛，為後世奠定了廣東音樂基礎。音樂Blogger Muzikland近日推出著作《香港流行音樂專輯101‧第二部（1987-1990）》，當中收錄的廣東音樂作品故事全部也影響著香港一代人，《01眾樂迷》為大家節錄幾首作品的故事，從中感受當年社會環境的變遷。

近年不少歌手以翻唱自己的代表作，當成Hi-Fi碟的賣點，但效果如何，大家心裏有數。早在一九八七年，陳百強（Danny）已「玩翻唱」，不過他卻玩得新意十足，把自己七年前的歌曲重新編曲再唱，甚至連歌詞也由DJ陳海琪重新填寫，令人耳目一新。

有人喜歡原版的《我愛白雲》（收錄於﹕《陳百強與你幾分鐘的約會》），但Muziklond略嫌那青澀少年的情懷太幼嫩；這張《夢裡人》專輯收錄的版本則增添歌者的成熟韻味。那Bossa Nova節奏有如在炎夏吹來一陣涼意，夢中人如幻如真般盪來絲絲浪漫。

陳百強一生的合唱歌只有寥寥數首，大多與女歌手合作，如林姗姗，陳美玲、林憶蓮和劉美君，而唯一男歌手就是關正傑。關正傑從寶麗金轉投康藝成音後，事業即插水滑落，一九八六年加盟EMI東山再起，剛巧陳百強要找一位男歌手合唱，但Danny所屬的公司（DMI）旗下只有他自己和鄺美雲，所以造就了與母公司的關正傑合唱《未唱的歌》。這首歌詞很有意思，然而Muzikland覺得兩人談不上有深厚交情，儘管當年很喜歉關正傑，但這首長達五分〇ニ秒的歌，每次聽都像一首唱不完的歌。

陳百強曾與關正傑合唱《未唱的歌》。（MV截圖）

忘了是哪一年，Muzikland就不再愛劇集歌，總覺那曲式或主題的框架，把歌手弄得老老套套的，但《錯愛》則例外，或許因為這曲把副歌唱在前，聲勢奪人，再從高潮進入正歌，然後又澎湃地完結，曲式非常特別之故。

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+ 3 + 2

歷風（馮添枝）寫給陳百強的歌不多，只有DMI時期的四首，筆者認為這是寶麗金與EMI的結合，因為歷風來自寶記，而陳百強出道於EMI，這個時期擦身合作只因馮添枝當時主理EMI。於是在《夢裡人》專輯，便出現了兩人相遇的歌曲《我想妳》，調子輕快，討人喜愛。

《揮不去的妳》由徐日勤作曲，他在陳百強的事業中扮演着一個重要的音樂角色。點點傷感也隱約滲入日本新音樂的情懷。同樣的東洋微風，有林敏怡曲、丈夫文井一寫詞的《水手物語》；打正日本風的歌曲則屬安全地帶歌曲改編的《細想》，同一曲調在同年有張學友《沉默的眼睛》，儘管兩者流行程度不一，但可見陳百強選歌很有眼光。

《揮不去的妳》由徐日勤作曲，他在陳百強的事業中扮演着一個重要的音樂角色。（MV截圖）

說道喜愛一張專輯，是很主觀的事，我不完全認為榮獲白金銷量的《夢裡人》是一張每歌皆精的唱片，但只要你愛上了一首歌，那首歌的威力足以為該張專輯留下最深刻印象，甚至掩蓋其他作品；而這首給予筆者無限餘震的作品，就是《我的故事》。

Danny完成整首旋律前後相隔半年，用上效力寶麗金的向雪懷填詞，竟開始了從沒預料的默契。《我的故事》很難由其他歌手翻唱，因為這份詞貼切地寫盡Danny心境，如果作為樂迷在卡拉OK唱唱玩玩的歌，歌詞意境不難抒發內心的悶鬱，令人容易代入其中，但若由其他歌手翻唱，就完全不是那回事了。

《我的故事》很難成為初聽就愛上的流行曲，但若細味歌詞的深度，又或是當作歌者的自身寫照，絕對是一首佳作。只是歌曲聽來令人心有戚戚然，甚至有一種哀傷的痛。此曲得到一九八七年香港電台中文歌曲龍虎榜第四十七週榜首歌曲；並入選香港電台第十屆十大中文金曲，也榮登TVB十大勁歌金曲冠軍，並入選第四季季選。

《我的故事》貼切地寫盡Danny的心境。（MV截圖）

上文說到我不太喜愛《未唱的歌》，但論到最不喜歡的首屬《地下裁判團》。DMI時期的陳百強有許多突破，有時甚至出現他駕馭不到的曲式，但他很樂於嘗試，這是歌手不甘於原地踏步的自我要求。那幾年，他唱了許多勁歌，但有些太熱門的改編舞曲會被原曲比下去，首要原因是歌詞主題怪怪的，其次就是編曲或錄音的失敗，筆者不喜歡的就有《驅魔大法師》、《神仙也移民》及這專輯中改編自Pet Shop Boys的《地下裁判團》。不過此曲曾成為主打，甚至有一個Remix電台版，這版本延至二〇一五年《文質翩翩》精選，才首度出版！相比之下，個人較喜歡碟內另一首改編快歌《求求妳》。

筆者最不喜歡的《地下裁判團》曾成為主打，甚至有一個Remix電台版。（MV截圖）

至於陳百強對這張唱片有甚麼看法呢？他在過往唱片的文案中偶有抒發，但以長文陳述則是唯一一次﹕

人生很多時都是不停地在追求和尋找，但希望得到的東西，往往可能得不到。我覺得世界根本就是如此，只要我們能領略到努力所得的果實和感覺，那麼在這匆匆的人生旅程中，已該感到快樂和滿足了。我非常高興，這一次灌錄新歌得到多位朋友的支持，使這大碟能順利完成。我熱愛這張唱片，因為它包含了我和很多朋友的感情。真誠的感謝，代表了我對他們的一份心意。徐日勤先生所作的《未唱的歌》，使我能有機會和另一位朋友分享音樂的感性。更要在此多謝關正傑先生、亞勤。還有杜自持（Andrew），他為我編了兩首自己的歌曲《我的故事》和《夢裡人》，也不知怎樣形容我此刻的感受。謝謝敏怡所作的《水》，我想﹕一切也盡在不言中！向雪懷先生為我填了《我的故事》，相信沒有人比他更能瞭解我的心境﹕『時候對我繼續欺騙，但總會等到新一天。』多謝你啟發了我。

此外，潘源良先生為《未唱的歌》填了這麼好的歌詞。二男聲合唱，實在是很難填寫的！我也對王醒陶深表謝意，一份濃濃的友情使得艱辛的工作變得順利。小美，謝謝你為我所寫的詞，我深深覺得您我都是性情中人。真的希望有一個人可以令我揮不去，不管是快樂或痛苦。海琪，《夢裡人》是我自己在這唱片中的一個大膽嘗試，我深深相信只有你這個「女子」才能將一個夢裏人的飄忽和冷傲，在歌詞中表達得那麼透徹。Also Thanks To Mr. Nonnoy Ocampo、Alexander Delacruz、文井一、陳嘉國先生，and of course，last but not the least，林振強先生。我還在等待一首「好得意」的詞，好似你「咁得意」。謝謝為這唱片混音的亞德，希望我們再有機會合作。亞Sam、亞Charles，so much thanks to your time and patience，我真的好鍾意啲相，令我覺得自己似乎「正」咗好多！

陳百強感謝很多人為他完成唱片。（資料圖片）

Muzikland

~後記~

Muzikland從First love開始聽陳百強，但隨即又停下來，及至《突破》及《漣漪》再重拾對他的興趣，之後算是一直聽他的主打歌或斷續購買他的專輯，但也不是一個習慣。或許我僅是從精選中認識他，及至後來有份參與製作《文質翩翩》精選及《陳百強的創世記Galaxy》Boxset，才更深入細聽一些以前也買過的專輯及他的每一首歌。

以往不經意地，在幾年內做了多個有關他的電台節目紀念特輯，這是事後有聽眾留言，我才猛然醒覺的事。我對Danny有一種遲來的情感，有時我想如果他還在世的話，是否能有機會跟他做一個訪問呢？選來《夢裡人》專輯，主因是《我的故事》，其次是《夢裡人》，我得說當時聽這歌時，是不知有《我愛白雲》原曲的。至於最後一個原因，就是唱片連海報的黑白照，個人覺得是陳百強最好看的唱片封套！

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