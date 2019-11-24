IU霸氣分享小時候曾學Photoshop　整完粉絲卡後揚言再戰專輯設計

韓國女歌手IU（李知恩）一向寵粉絲無極限，常常會在個人YouTube頻道《IU TV》分享生活和工作趣事。因為最近流行照片卡，所以IU便打算親自設計個人照片卡送給粉絲，更揚言自己小時候曾學過使用設計軟件Photoshop，逐一向工作人員介紹每一個按鈕的功能，以證明真的會用：「自動選擇工具、切割工具、旋轉工具。」IU在一輪介紹後，便開始設計照片卡，看來似模似樣的她又能否成功完成任務呢？

IU挑戰以Photoshop親自設計給粉絲的照片卡。（YouTube@IU TV截圖）

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一開始，IU試畫一筆後發現並不是她想要的顏色，便以「擦膠」擦走，隨即便被工作人員指導應使用「Command+z」（回到上一步）的快捷鍵，掌握新技能的IU便繼續照片卡的設計。「設計的基礎是放置！」擱下名言的IU便開始畫上預想的圖案－－玫瑰花，可是完全圖案後便可以遇上一系列的難題，因為要上色而要找的「油漆桶」更是開啟了她崩潰之路，經工作人員幕後指導後，完成填色已是10分鐘後的事，發現被嘲笑後，更用哀怨的眼神問：「為甚麼要嘲笑認真工作的我？」

IU花了約10分鐘才畫好這朵玫瑰花。（YouTube@IU TV截圖）

因為平日IU無論在造型，或私人物品上都充滿着紫色，讓粉絲笑她沒有了紫色會活不下去：「這次我絕對不會使用紫色的，沒有紫色我也一定能過得很好的！」除了顏色，顯然Photoshop對於IU絕對是大挑戰：「我開始一點一點的感到難過了…」不能把圖案往下移、如何更改字型、怎麼放大也一步一步把她迫到以哭腔喊：「真的太煩了吧！」為了避免排版，更把字句間的空格直接省下，減低麻煩。最後，看着叫喊着「我要回家」的可憐IU，工作人員也忍不住出手幫忙，而IU便改職做指導，遙控以完成工作，更揚言：「我決定自己做專輯的插圖設計！」說罷，自己也默默的笑起來，看着螢幕似是非常滿足，便說完成工作回家了，至於照片卡何時能面世，看來粉絲要好好期待一下了！