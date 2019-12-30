【吳浩康演唱會】歌單暗藏分手心境？　兩首作品形容性格不合

事隔2年，繼2017年在九展Star Hall舉行《Listen to Deep演唱會》後，今晚(30/12）吳浩康再度迎來個唱，在旺角麥花臣舉行《DEEP 2019+1》演唱會。近日剛與崔碧嘉分手，受負面新聞影響下，吳浩康仍然保持專業態度演出，以《討厭》作開場曲，緊接《生於83》，兩首作品不謀而合也講述男女主角因性格不合而分開，彷似以歌曲為感情告一段落，亦為演唱會揭開序幕。

一眾圈中好友現身支持，但未見前女友崔碧珈。(陳志嵐攝)

兩首悲情作品過後，Deep又唱出一首較溫暖的《浪漫時代》，不過甜蜜的曲風只是糖衣包裝，因為歌曲在浪漫過後，男女主角最後也未能大團圓結局。在《孩子王》後又唱出《又到聖誕》則更顯諷刺，一句「伴侶忽然離開也會有燈色搶眼」雖然歌者無心，但卻令聽者有意。

或者阿Deep本身較多慘情歌，歌者即使無心，也可能令聽者有意。 （陳志嵐攝）

點擊睇更多阿Deep演出嘅靚相！(按圖放大)(陳志嵐攝)

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作為聽眾，整個部分的歌單充滿幻想空間，Deep在第二部分打頭陣便唱出《較早前錄影》，再次肯定改過自身的決心。他又唱出一眾樂迷的點歌作品《我可以》、《第三者》等，唱至《放過自己》及《洗剪吹》又像是他現實的寫照般，講述分手後如何重新令自己振作。