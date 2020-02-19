Nowhere Boys漁佬拉埋囝囝拍MV：希望大家明白守護下一代嘅心意

樂隊 Nowhere Boys 近日推出為新歌《Superpowers》，MV中鍵琴手漁佬 (Fisher) 更父子檔登場，帶埋囝囝「漁毛」一起演出，難得漁毛不怕陌生人，跟在場所有人打成一片又唱又跳，逗得叔叔哥哥們十分開心高興。今次MV還邀請了其他小朋友演員參演，在現時這麼高壓的環境下，為大家心頭送上一份暖。

《Superpowers》MV邀請到很多小演員參演，相信他們的童真能為各位在這段時間送上一份暖意。

《Superpowers》是 TBS 電視台與《創意香港》合辦的「Digicon6 ASIA 大賞」數碼短片創作比賽主題曲，之前已有英文及日文版，今次Nowhere Boys則玩盡中、英、日三種語言放到歌詞之中。而編曲亦充滿童真、活潑的感覺，但絕對不是大家想象中的「兒歌」。歌詞當中提及很多超能力，作為超級英雄所需的能力，除了是鼓舞小朋友的一首歌之外，即使成年人去聽也會有啟發，小時候那個立志要無懼困難的你今天有否實行對自己曾許下的承諾？即使離目標尚有段距離，但只要不放棄，抱著歌曲中的信念走下去，一定也可成為你心目中的超級英雄。

Nowhere Boys五位大細路同小朋友拍MV玩得好開心，完全冇違和感。

有份填中文歌詞的漁佬説：「MV 故事就係講現實世界入面，其實小朋友嘅超能力，都係父母喺背後幫佢哋，咁希望大家可以感受到父母想傳承能力、守護下一代呢份心意。MV 入面你會見到膠袋突然變咗環保袋、環境突然清潔咗，其實都係父母喺背後幫佢哋做咗嘢。」而主音Van 説很喜歡日文歌詞中的一句，並隨即在現場朗讀出來：「個意思係忘記咗夢想嘅世界係變幻無常，解釋咗一個常人點解想擁有超能力，同擁有之後點樣去做一個超級英雄。其實做英雄係講心態，就唔需要理身世，歌詞亦有寫：『救世不管身世，只需心態強大過一切！』就係咁嘅意思。」

鍵琴手漁佬帶埋囝囝漁毛一齊拍MV，父子檔非常溫馨！

點擊聽Nowhere Boys 《Superpowers》：https://youtu.be/J2A2QJqxJfs