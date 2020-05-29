Lady Gaga賣粉紅色露屁股丁字褲？新碟周邊產品勁踩界　粉絲嘩然

流行天后Lady Gaga不再因疫情關係讓歌迷繼續等待，終於決定在五月底正式回歸。而隨著新專輯推出的周邊商品中，品項還包括「丁字褲」，讓粉絲笑稱：「真的超懂我們！」

新專輯《Chromatica》周邊令粉絲尖叫！點圖看全部產品▼▼▼

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Lady Gaga不愧是號稱最了解粉絲的流行天后，在日前陸續公布專輯曲目的同時，也釋出非常符合專輯色彩和風格的周邊商品。其中最引人注目的就是週邊商品竟然有推出丁字褲系列，商品在藝人官網上架後果然受到粉絲們的熱烈歡迎，紛紛表示偶像「實在太懂粉絲了」，話題度滿滿。

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Lady Gaga自從成功挑戰影歌雙棲《星夢情深》之後，接連拿下葛萊美、奧斯卡、金球獎等各大獎項！雖然經歷了發布日期推遲、曲目提前洩漏等狀況，不過全球粉絲終於結束長達四年之久的等待。Lady Gaga新專輯《Chromatica》即將在5月29日全球上線。

相隔四年終於再出全新專輯！首隻主打歌〈Stupid Love〉MV逐格睇▼▼▼

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首波主打〈Stupid Love〉沿續先前氣勢，不僅在發布當日登上超過全球60國iTunes排行冠軍，目前更累積全球串流破億點聽。除此之外，最令歌迷期待的超級陣容，除了找來葛萊美獎團隊的製作團隊，更是力邀小天后Ariana Grande、南韓女團BLACKPINK、樂壇長青樹Elton John等人共同獻聲，讓這張充滿音樂與色彩的作品成功增添更多話題。

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