陳奕迅(Eason)今天(11/7)舉行兩場「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert 」網上慈善音樂會,為「演制抗疫基金」籌款,幫助在疫情下手停口停的演藝界工作者,不過因為疫情關係,原定早上6時舉行的「日出場」,已於周五(10/7)早上完成錄影,而下午5時的「黃昏場」則按照原定計劃現場直播。

直播於今早6時準時開始,Eason身穿卡其色長褸現身尖沙咀K11 Musea對出的星光大道,畫面中可見錄影時都有少數路人旁觀,而Eason的確是天濛光獻唱,誠意十足。他先以《與你常在》揭開序幕,其後緊接唱出《天使的禮物》及《黃金時代》,之後與一早起床的觀眾打招呼:「早晨呀各位。」最後Eason以《太陽照常升起》及國語歌《相信你的人》作結,並指:「See you later。」整個「日出場」只有20分鐘,比原定的半個鐘少,不少網民都十分驚訝,認為直播太早完結。