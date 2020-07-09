TVB搞全新歌唱比賽　謝東閔籲年輕人參加：佢哋唱得好過上一代

無綫（TVB）日前宣布籌備全新歌唱選秀比賽，星夢娛樂行政總裁何哲圖更期望藉此吸引新一代好聲音，培育具潛質的大灣區歌手。出身自《超級巨聲2》的謝東閔（Brian）支持新歌唱比賽的誕生，認為節目可以吸引具歌唱實力的年輕一代參加，再次振興樂壇。

Brian今日出席商台活動。（梁碧玲攝）

Brian今日（9/7）出席商台活動後坦言，自己從新聞中才得知公司有意舉辦，並不清楚相關細節。他認為目前正是舉辦歌唱比賽的好時機：「我相信香港都有好多有潛質嘅人，或者鍾意唱歌嘅朋友，我相信好多都係唱得之人嚟。我都係一個過來人，玩《巨聲》之前我都參加過好多唔同嘅歌唱比賽，其實我到而家都有留意後生仔唱歌，佢哋甚至唱得比我哋呢啲上一代嘅歌手更加好。」

以往歌唱比賽都會加插踢館賽，被問到日後會否有機會與參賽者切磋，Brian則指：「我承受嘅壓力已經夠晒啦，嗰時《巨聲》玩咗十幾集，我唔想再玩歌唱比賽啦！我反而會喺背後支持佢哋，會想聽下佢哋唱歌，或者畀一啲自己少少嘅經驗，分享下點樣去減壓，參加歌唱比賽最緊要係減壓。」

最近Brian與戴祖儀（Joey）推出合唱歌《夢飛翔》，他認為雙方一拍即合：「我真係睇住佢入行，就係喺《電競王》嗰時。佢而家愈嚟愈叻啦，工作愈嚟愈多，我都好開心可以同佢合唱到一首歌，我同佢都非常熟、非常夾。」新歌深受好評，但Brian卻從未與女友朱智賢談過：「我真係唔知佢有冇聽，因為我由識佢到而家都好少提工作嘅嘢，好悶㗎嘛，成日都要講工作，大家已經成日喺同一間公司，真係好少講呢啲。」Brian坦言會與女友分享做運動的心得，有時更一起到會所跑步、健身。問日後會否與對方合唱？Brian仔細思考後指：「都可以考慮下嘅，不過以我所知佢唔識唱歌㗎喎。（你有冇聽過？）都有聽過，都幾好嘅。」