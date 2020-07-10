聽住陳奕迅5首經典金曲　為歌神線上慈善音樂會做定熱身

Eason陳奕迅上一個演唱會，已是2018年在中環海濱摩天輪下，以「eason and the duo band」名義舉辦的《L.O.V.E. is L.I.V.E.音樂會》。歌迷經歷近兩年等待，明日就能在「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」網上慈善音樂會再次聽到「歌神」的歌聲。在眾多耳熟能詳的作品中，以下5首經典中的經典又會否出現在明日演出歌單？

《浮誇》

要數世界各地樂迷對Eason印象最深的作品，應該非《浮誇》莫屬，歌曲最後的尖叫位更深受一眾K迷歡迎。Eason在2014年Mnet亞洲音樂大獎（MAMA）贏得「最佳亞洲藝人獎」，當年他在舞台上表演的正是《浮誇》。

《我的快樂時代》

陳奕迅擔任《2017年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》表演嘉賓，與林海峰及音樂人何秉舜合作，以《我的快樂時代》串連《時代曲》、《天下無雙》等經典作品。他曾指，自己在歌曲剛剛面世時並不清楚歌詞的意思，但在10年後才深深體會，「毫無代價唱最幸福的歌」，對歌手而言非常幸運。

《歲月如歌》

大會今日（10/7）宣布，因應明早天氣預測未如預期穩定，以致未必能捕捉到最佳日出效果，故決定將明早直播提早於今日錄影。我們在生活上難免會遇到因惡劣天氣而影響行程的情況，而樂迷第一時間想起的，應該是歌詞中一句「天氣不似預期」。

《明年今日》/《十年》

要數Eason的經典代表作，不得不提2002年的《明年今日》。憑歌曲橫掃當年各大樂壇獎項後，Eason更在翌年推出國語版《十年》，同樣深受華語樂壇歡迎。直到現在，《明年今日》仍是Eason傳唱度最高的作品之一。

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《超人的主題曲》

Eason亦推出過不少兒歌，近代最為人熟悉的應該是動畫《鋼之鍊金術師》粵語版主題曲《不死傳說》。不過對大部份樂迷而言，Eason另一首兒歌《超人的主題曲》更具代表性，這首《超人迪加》粵語版主題曲，盛載着不少人的童年回憶。