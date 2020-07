聽住陳奕迅5首經典金曲　為歌神線上慈善音樂會做定熱身

Eason陳奕迅上一個演唱會,已是2018年在中環海濱摩天輪下,以「eason and the duo band」名義舉辦的《L.O.V.E. is L.I.V.E.音樂會》。歌迷經歷近兩年等待,明日就能在「Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert」網上慈善音樂會再次聽到「歌神」的歌聲。在眾多耳熟能詳的作品中,以下5首經典中的經典又會否出現在明日演出歌單?