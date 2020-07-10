陳奕迅網上慈善演唱會｜受疫情及天氣影響　日出時段改以錄播進行

距離陳奕迅《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》，網上慈善音樂會的日出時段直播尚餘不足1日，主辦方「香港現場演出及制作行業協會」今午（10/7）宣布，考慮明早天氣不穩定及疫情日趨嚴重，日出時段表演已安排於今早率先錄影。

Eason網上慈善演唱會，明早6時的直播已提前於今早錄影，並安排於原定時間播放。（資料圖片）

大會解釋，因應明早天氣預測未如預期穩定，以致未必能捕捉到最佳日出效果，加上近日新冠肺炎疫情有新一波爆發跡象，為避免因明早進行慈善音樂會日出部分時人多聚集，影響公眾及工作人員健康，大會經商討後決定將原定明早6時舉行的直播部分，改在今早進行錄影，並安排在原定時間（即早上6時）播出，而音樂會下午黃昏五時的直播則維持不變。大會亦非常感謝Eason全力配合，而他昨晚完成綵排後，於凌晨時份前赴場地進行通宵錄影。Eason則在社交網站指：「唔夠瞓綵排都好好聲喎~」看來他的狀態並未受通宵錄影所影響。

Eason演唱會前狀態不俗。（陳奕迅Facebook截圖）

而大會今日再發布最後演唱會綵排片段，並和今次參與演出，卻從未在Eason音樂會合作過的樂手暢談，當中包括資深音樂人，「香港現場演出及製作行業協會」樂手界別理事杜自持。Eason在訪問中坦言，自己先後受許冠傑及郭富城的網上音樂會啟發，他認為：「因為音樂界嘅人可能比較安逸，大家就會忽略咗，冇諗到musicians。或者一啲新嘅音樂人都話︰『其實我都冇嘢做』。」因而主動去籌備今次音樂會。