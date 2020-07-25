魚丁糸月底處女騷陳珊妮做總監　青峰「鬼畫符」變團員代表符號？

蘇打綠分身樂團「魚丁糸」31日將以新人樂團之姿，登上華山Legacy舞台開唱，首度登台演出，邀請到在政大「學姊」陳珊妮擔任演唱會總監。原來雙方2004年5月30日就曾在政大的四維堂同台演出，那天學校舉辦「School Rock」（校園搖滾），由蘇打綠開場、陳珊妮壓軸，那天也被蘇打綠視為首發單曲首場會。 事隔16年，分身樂團魚丁糸的首場演出，陳珊妮的名字立刻出現在團員討論群組裡，6人鼓起勇氣邀請陳珊妮擔任演唱會總監，陳珊妮也豪爽的一口答應，再續學姊和學弟妹的緣份。

他們日前接受「大誌」訪問時，談到休團三年各自的狀況，金八（阿龔）說，今年再次相聚才開始想有關樂團的事，「很珍貴的是，我們一起工作的感覺，都還維持住」；香我（馨儀）說，以前樂團有比較固定的分工和合作形式，這次會打破過往的慣性，以不同的組合搭配激出新火花；八女（小威）則預告魚丁糸的音樂風格會跳脫以往既定的模式，至於會做出什麼樣的東西？他們賣關子的說：「還不能講，講出來就破梗了。」相信「浮萍」（粉絲暱稱）已經迫不及待要看到全新樣貌的魚丁糸。

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為了這場極具意義的「首場」演唱會，樂團推出超稀有限量「魚丁糸FOLLOW ME演唱會首場限定」周邊商品來紀念這個特別的日子，包含煎餅禮盒、LOGO T恤、LOGO貼紙以及全套LOGO徽章組，而上頭印的團員各自代表符號，也是由日出（青峰）親自設計，他於IG透露受訪時隨手塗鴉而成，不忘打趣「由於日出是特聘來的主唱，所以非常心不在焉」，屆時將在演唱會首場現場販售。

點擊下圖回憶蘇打綠演唱會的感動：

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