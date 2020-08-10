黃偉文公開《第二最愛》初版歌名　網民要求或令「Y手稿」腰斬？

近期填詞人黃偉文（Wyman）不時於Instagram分享家中的「Y手稿」，與樂迷細數不為人知的歌曲故事。今次Wyman上載古巨基首支四台冠軍歌，1996年《第二最愛》的手稿，不過他同時亦分享初版《我朋友的故事》歌詞，更笑指：「第二最愛原來真係第二而變成最愛！」

Wyman在IG提到，由於初版Demo的旋律與後來定稿時的版本不一，所以《我朋友的故事》及《第二最愛》在字數上有些分別，例如前者在副歌的第一句為13個字，但到了後者則改為15個字。而且兩者在故事情境上亦有不同，初稿以第三人稱出發，與樂迷分享朋友失戀的故事，同時帶出「我的朋友就是我」的懸念；而出街版則是以第一人稱帶出已結婚的主角想念舊愛的故事。

Wyman認為：「現在看來《我朋友的故事》劇情可能有一點點過於簡單而且不前衞（但我記得四份一世紀前這樣寫是還ok的哈哈哈），雖然那個『朋友』的 major twist 我還是頗喜歡的。」後來在2003年陳奕迅的國語歌《Last Order》中，Wyman在最後一句寫上「就像 我的未婚妻…／對不起 好像說成 是我的樣子」，亦寫出一種「我的朋友就是我」的感覺。

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勸網民勿再向歌手「道德勒索」：情願以後唔再post彈鐘稿

Wyman一開始分享《命硬》初稿版《她整晚在寫信》後，在網民集氣下，最終衛蘭決定演繹初稿歌詞，並錄製派台版。自此之後，每當他分享手稿，不少網民都會希望歌手親自唱出原版歌詞。不過此舉卻引起Wyman不滿，在網民希望古巨基重唱《我朋友的故事》時，Wyman更明言：「如果每一次都要搞到位歌手『唱又有啲煩兼未必想，唔回應大家要求又好似好衰』，基本上有可能係令人進退兩難嘅『道德勒索』，咁我情願以後唔再post呢啲彈鐘稿。你會唔會想咁？不如咁，我哋安安靜靜喺旁邊等，唔好騷擾人/唔好問人/唔好 @ 人/唔好push人，人哋如果有興趣，自然會主動做。咁好唔好？」