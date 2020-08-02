Lo-fi解密｜低Budget的極Raw錄音美學　意外契合腦電波越聽越上癮

每當要專心時，你是不是會跟我一樣，打開一個小女孩讀書的音樂頻道，隨著有點 Chill的音樂，沈浸在思考裡？其實這個小女孩讀書的頻道，就是Youtube上知名的《Lofi hip-hop radio - Beats to Relax/Study》。但在今年3月初時，這段一直直播的音樂頻道，無預警的被平台下架，此起事件立刻在網路上燃燒，許多網友指責 Youtube 以侵犯版權為由不合理地刪除了該直播，有些人更開玩笑說，影片中的女孩終於完成了她的作業！

據報導指稱ChilledCow在平台播放的《Lofi hip-hop radio - Beats to Relax/Study》，直播的兩年間，已經積累了超過13,000小時的連續播放時間和2.18億的總瀏覽量。有此可見，這樣的音樂廣受人喜愛，但它究竟有什麼魅力，能如此受到樂迷推崇呢？

這個小女孩讀書的頻道，就是 Yotube 上知名的《Lofi hip-hop radio - Beats to Relax/Study》。但在今年 3 月初時，這段一直直播的音樂頻道，無預警的被平台下架，此起事件立刻在網路上炎燒，許多網友指責 Youtube 以侵犯版權為由不合理地刪除了該直播（ChilledCow Youtube截圖）

不完美的Lo-Fi更受喜愛

維基上的解釋是指Lo-Fi （低傳真音樂）是一種錄音音樂美學，強調能聽到錄音上的不完美，甚至是刻意而為之的方式去製作。據《OKAPI》的文章指出，為了對抗主流音樂看似華麗實則易碎的質地，有人決定以低成本低品質的錄音帶與四軌錄音機進行一個反叛的動作，透過隨手可錄的類比錄音，將當下的情緒直接紀錄。而這樣的音樂其實已經發展了幾十年，不過到了1990年代，Lo-Fi才開始被認為是一種流行音樂。

而「諧波失真」則常被認為是Lo-Fi的音樂核心，雖然失真往往是不必要的，但在某些領域上，失真是很有魅力的，像是音響若能將其諧波失真控制在只有2、 4、8次諧波失真時， 就算播放再乾澀的錄音唱片，聽起來也會更富水分、更富生機，諧波失真甚至可以被視為「模擬溫暖」的形式。

其實在 80 年代 Lo-Fi 會受到重視，並不是因為符合當時的風潮，端因過去的地下樂隊，沒什麼錢，無法用好一點的錄音設備，但為了創作，又需要交流 DEMO 的情形下，只好在廉價的錄音設備上錄音，錄出來的效果自然是粗糙又原始（unsplash＠avinaim）

過去WFMU DJ威廉・伯傑（William Berger），他每週會用半小時的節目片段，播放稱為Lo-Fi的音樂。在不同的時間上，Lo-Fi也被視為卡帶文化、龐克、獨立搖滾、原始主義、文化懷舊等等，但在21世紀後期Lo-Fi美學更成為了ChillWave和催眠流行音樂流派的基礎。

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與製作精良的唱片相比，Lo-Fi 更顯得生氣十足

其實在80年代Lo-Fi會受到重視，並不是因為符合當時的風潮，端因過去的地下樂隊，沒什麼錢，無法用好一點的錄音設備，但為了創作，又需要交流DEMO的情形下，只好在廉價的錄音設備上錄音，錄出來的效果自然是粗糙又原始。

但隨著人們對音樂審美取向的改變，逐漸認識到了這樣原始的音樂，也別有一番魅力，與製作精良的唱片相比，反而更顯得生氣十足。這樣反傳統審美的藝術，也受到了樂迷的追捧，在80年代末就成就了一批Lo-Fi風格的樂隊，像Beat Happening、Beck、Sebadoh、Pavement等樂隊，就成為當時樂迷們津津樂道的 Lo-Fi 大牌樂隊，他們憑藉著嘈雜而混亂的唱片，占領了地下音樂市場並成功在市場上殺出一條血路，成為具有世界知名度的音樂偶像。

在80年代末就成就了一批Lo-Fi風格的樂隊，像Beat Happening、Beck、Sebadoh、Pavement等樂隊，就成為當時樂迷們津津樂道的 Lo-Fi 大牌樂隊，他們憑藉著嘈雜而混亂的唱片，占領了地下音樂市場並成功在市場上殺出一條血路，成為具有世界知名度的音樂偶像（CD Album）

有趣的是當人們接受了這樣的音樂後，低端錄音設備不再是辨識 Lo-Fi 音樂的標準，現代的創作者反而都使用高級設備，故意營造出聲音失真或是到各種環境採樣聲等等，到了現在 Lo-Fi 早已變成專門描述代表這種聲音效果的音樂流派。

音樂是如何影響人類的行為？

然而，為什麼現代人會喜愛Lo-Fi， 其實這也不難猜想。過去早已有不少研究證實，音樂會影響著人類的行為，研究發現，我們人體的內部，會和外部環境產生一定的「共鳴」，好比當外部的音樂節奏感強烈，我們的心跳或者呼吸的頻率，都會接近正在聆聽的音樂節奏。科學家們還發現輕柔的音樂會使人體腦中的血液循環減慢，而活潑的音樂則會增 加人體的血液流速。此外，高音或節奏快的音樂會使人體肌肉緊張，而低音或慢板音樂則會讓人感覺放鬆。

在心理層次部份，音樂會與影響人類的情緒和感覺，進而使得情緒發生改變，許多研究結果顯示，平靜或快樂的音樂可以減輕人的焦慮，這也是臨床上利用音樂來減輕人的焦慮，進而達到減輕人們的噁心、嘔吐及疼痛的現象。

而當多數音樂被創作出來時，像是人聲、強烈的旋律，會讓你期待接下來將聽到什麼樣的音樂，導致你的注意力被音樂吸走時，Lo-Fi這樣帶著緩慢、有一定節奏、歌聲圓潤輕柔、大量運用殘響音效、復古合成器的音樂，以及緊密的和弦，會製造出相似於大腦震幅變化的 β（Beta）波，大約是從12到30Hz，這個節率的腦波讓你放鬆但精神集中，並且達到思考、處理接收到外界訊息的狀態。

加上這樣的療癒音樂，並不需去理解曲調或內容，只要放鬆地讓身體的每個細胞與音頻產生共鳴，就能達到其療癒效果，這也是為什麼在Youtube、Spotify等音樂平台上，有越來越多Lo-Fi頻道出現的原因。所以下次要專心於工作或課業上時，不如就打開一個Lo-Fi 音樂頻道，幫助你順利完成吧！（文章的最後，送給你一首歌，是一首我很喜歡的Lo-Fi歌曲。）

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Alex，原文：每當要專注時，我便會默默打開這個 Lo-Fi 的音樂頻道！】