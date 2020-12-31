JOOX今晚獨家直播兩大跨年演唱會　五月天張惠妹陪你倒數迎接2021

今年因疫情關係，要親身飛到外地看偶像歌手的演唱會或音樂會幾乎都冇可能，尤其來到年尾更是倍感唏噓。音樂串流平台JOOX現為樂迷打破地域限制，翹埋雙手安坐家中都可以隔空與偶像一同迎接2021年的來臨，今晚適逢除夕，更會獨家呈獻台灣樂壇天團五月天以及天后張惠妹的兩大跨年演唱會，大家準備好一起狂歡倒數，與2020講再見了嗎？

五月天（網上圖片）

五月天將於今晚舉辦《好好好想見到你 Mayday fly to 2021》演唱會與歌迷倒數迎接2021年。

五月天早前已經為粉絲送上代表五月之約的一小時線上演唱會，而JOOX則將在今晚（31日）為大家獨家免費直播五月天的《好好好想見到你 Mayday fly to 2021》跨年演唱會線上特別版。五月天將會在這次的音樂會為大家演唱多首經典作品，亦特意準備了小驚喜送給歌迷，定必令大家勾起不少回憶之餘亦有份新年禮物，滿載而歸。

張惠妹今晚亦舉行跨年演唱會《20/21 UTOPIA EAST》。

除五月天之外，JOOX亦將會獨家直播張惠妹《20/21 UTOPIA EAST》線上演唱會給VIP用戶收看。台灣樂壇天后張惠妹（阿妹）已經很久沒有在老家台東舉辦大型演唱會，回家唱歌一直亦是她的圓夢計劃之一，早前她在社交網站上表示「最近也最遙遠的夢想終於實現，這裡是我所有的起點。我回來了，你們來嗎？來這裡我陪你告別這紛亂的2020。」 這次的演唱會將會結合橫跨2007年至2017年中四場演唱會的精華，包括《Star 世界巡迴演唱會》、《阿密特首次世界巡迴演唱會》、《Ameizing 世界巡迴演唱會》和《烏托邦世界巡城演唱會》，樂迷能夠一口氣重溫這些年來的經典場面，想必能大飽耳福！

五月天《好好好想見到你 Mayday fly to 2021》跨年演唱會線上特別版詳情：

直播日期：12 月 31 日

時間：晚上 11 點 15 分

獨家播出平台：JOOX（手機版或桌面版應用程式及 JOOX 網站 均可收看）

張惠妹《20/21 UTOPIA EAST》線上演唱會詳情：

直播日期：12 月 31 日

時間：晚上 9 點 30 分

獨家播出平台：JOOX（手機版或桌面版應用程式及 JOOX 網站均可收看）

*只供 JOOX VIP 用戶收看