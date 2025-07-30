MEW演唱會2025香港｜11.16門票公售攻略＋購票連結＋座位表

MEW演唱會2025｜門票攻略＋購票連結＋座位表｜MEW演唱會「The Farewell Shows」將於2025年11月16日在西九龍文化區自由空間舉行。百年好合終需一別，這是大家最後一次機會，可以親身感受丹麥獨立搖滾經典大團Mew的現場演出！門票即日起於Ticketflap公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



MEW演唱會「The Farewell Shows」（ticketflap@Instagram）

MEW演唱會2025香港搶票攻略🎤

MEW演唱會2025香港｜詳情

演唱會日期：11月16日

演唱會時間：晚上8點（實際演出時間以現場狀況為準)

演唱會地點：西九龍文化區自由空間大盒

門票價錢：HK $650

公開發售平台：Ticketflap

MEW演唱會2025香港｜3.21門票公開發售詳情

門票開賣日期：3月21日上午10點

手續費：更多信息持續更新中

門票限購：每次交易只可購買最多6張門票

購票平台：Ticketflap

門票領取方法： 更多信息持續更新中

*請先註冊成為各票務網站會員才可購票

MEW演唱會2025香港｜座位表

此為自由企位節目。

MEW演唱會2025香港｜歌單

演唱會歌單仍未釋出，將持續更新。

MEW演唱會2025香港搶票攻略🎤

MEW演唱會2025香港｜注意事項

（1）16歲以下觀眾需有成人陪同入場 。

（2）每張門票只供一人進場。入場時必需持有有效門票 。

（3）觀眾進入場館前，須接受手提袋/背包檢查。所有專業相機、攝錄及錄音器材、酒精、食物和飲料（透明樽裝水除外）、玻璃樽及長傘等物品均禁止帶進表演場內。

（4）主辦方保留更改節目及條款和細則的權利，恕不另行通知。

MEW演唱會2025香港｜交通

【1】巴士：

港島：由香港島出發的訪客，可乘搭無障礙巴士，在以下巴士站下車後，步行前往西九龍文化區自由空間。

1. 下車站名稱：西區海底隧道巴士站

每日均可乘坐巴士，包括：900、904、905、914、930、930X、934、936、948、952、960、961、962X、967、968、968X、969、970、970X、971、973、978。

2. 下車站名稱：1. 博物館道（香港故宮文化博物館）2. 博物館道（M+）

週末及公眾假期：往尖沙咀方向973

九龍或新界：由九龍或新界出發的訪客，可乘搭無障礙巴士，在以下巴士站下車後，步行前往西九龍文化區自由空間。

1. 下車站名稱：博物館道（香港故宮文化博物館）

每日：往九龍站／將軍澳（尚德）：296D

週末及公眾假期：

（1）往尖沙咀／赤柱市場：973

（2）高鐵（西九龍站）往香港故宮文化博物館（循環線）：W4

2. 下車站名稱：博物館道（西九龍文化區）

每日：

（1）「文化之旅」觀光巴士：H2

（2）「夜賞香港」觀光巴士：H2K

3. 下車站名稱：博物館道（M+）

每日：

（1）往九龍站／將軍澳（尚德）：296D

（2）「遊・九龍」旅遊路線：HK1

週末及公眾假期：

（1）往尖沙咀／赤柱市場：973

（2）高鐵（西九龍站）往香港故宮文化博物館（循環線）：W4

4. 下車站名稱：文化道（M+）

每日：「遊・九龍」旅遊路線：HK1

週末及公眾假期：高鐵（西九龍站）往香港故宮文化博物館（循環線）：W4

5. 下車站名稱：柯士甸道西

每日：

（1）往九龍站：50、215X、261B、281A

（2）「遊・九龍」旅遊路線：HK1

週末及公眾假期：高鐵（西九龍站）往香港故宮文化博物館（循環線）：W4

6. 西區海底隧道巴士站：往香港島方向

每日：

1. 經西區海底隧道前往香港島的巴士路線（編號主要為3位數，並以數字9為首），包括：900、904、905、914、930、930X、934、936、948、952、960、961、962X、967、968、968X、969、970、970X、971、973、978

2. 其他途經此站的巴士路線，主要由機場或北大嶼山出發前往香港島，包括：A10、A11、A12、E11、E11A、E11B

7. 西隧道轉車站：雅翔道（D1月台）

每日：

（1）往九龍站：8、11、95、203E

（2）往尖沙咀東：280X

【2】港鐵：

由香港島、九龍或新界出發的訪客，均可乘搭港鐵至九龍站，步行前往西九龍文化區自由空間。

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