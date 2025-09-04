佐藤健見面會2025香港｜門票優先/公售攻略＋購票連結＋座位表

佐藤健｜TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR見面會將於2025年11月19日在亞洲博覽館10號展館舉行，會在滙豐Mastercard信用卡、Live Nation優先開賣門票，並會在Cityline開始公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！



佐藤健TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR見面會於2025年11月19日在亞洲博覽館10號展館舉行。（Live Nation HK@Facebook）

佐藤健見面會2025香港｜詳情

見面會日期：2025年11月19日

見面會時間：晚上20:00

見面會地點：亞洲博覽館10號展館

門票價錢：HKD 899 / 699（全坐位）

優先訂票平台：Live Nation/滙豐Mastercard信用卡

公開發售平台 ：Cityline

佐藤健見面會2025香港 | 滙豐Mastercard信用卡優先購票

優先訂票渠道：滙豐Mastercard信用卡

門票發售時間：2025年9月9日 下午2:00至晚上11:59

佐藤健見面會2025香港 | Live Nation會員優先購票

優先訂票渠道：Live Nation會員

門票發售時間：2025年9月10日 下午2:00至晚上11:59

成為會員：Live Nation會員登記

佐藤健見面會2025香港 | Cityline公開發售

公開發售平台 ：Cityline

公開開賣日期：2025年9月11日

公開開賣時間：下午2:00

佐藤健見面會2025香港 | 座位表

佐藤健見面會座位表（Live Nation HK@Facebook）

佐藤健見面會2025香港 | Live Nation 4個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

建議電腦同時安裝Google Chrome、Safari、Firefox等不同的瀏覽器，因當日系統會依時間安排用戶進入排隊頁面，因此建議有手機、iPad平板、電腦的，也同時打開App或網頁，同時載入網站，增加機率。

技巧2｜預習購票流程

在搶票之前徹底熟習每一個購票步驟，避免進入頁面後因不熟悉流程而慌張導致浪費時間。進入購票頁面後先填驗證碼（無需會員登入），之後迅速選擇場次和門票數量，最後只要正確填寫信用卡資料，系統便會自動保留座位，不需著急。

技巧3｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日建議提前排隊，提早5-10分鐘準備入網，增加進入購票頁面的機率。

技巧4｜避免使用需要SMS認證的信用卡

以往有很多買家是因收不到或太遲收到信用卡SMS驗證碼，而導致購票失敗，所以建議買家使用不需SMS認證的信用卡，或使用虛擬信用卡，透過App接收驗證碼，提升付款成功率。

佐藤健見面會2025香港 | 交通

【1】巴士：

九龍：

E21｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E21D｜航天城 ↔ 大角咀（維港灣）

E22｜航天城 ↔ 藍田（平田街）

E22P｜航天城 ↔ 油塘

E22X｜航天城 ↔ 油塘

新界：

A30｜機場 ↔ 梨木樹

A31｜機場 ↔ 荃灣（如心廣場）

A32｜機場 ↔ 葵涌邨

A33｜機場 ↔ 屯門公路轉車站

A33X｜機場 ↔ 屯門（富泰）

A34｜機場 ↔ 洪水橋（洪元路）

A37｜機場 ↔ 朗屏站

A41P｜機場 ↔ 烏溪沙站

A43P｜機場 ↔ 粉嶺（聯和墟）

A47X｜機場 ↔ 大埔（太和）

E22A｜航天城 ↔ 將軍澳（康盛花園）

E32｜航天城 ↔ 葵芳（南）

E36P｜航天城 ↔ 上村

E41｜航天城 ↔ 大埔頭

港島：

E11｜航天城 ↔ 天后站

E11A｜航天城 ↔ 天后站

離島、機場及口岸：

A35｜港珠澳大橋香港口岸 ↔ 梅窩碼頭

B4｜港珠澳大橋香港口岸 ↺ 機場（客運大樓）

S56｜東涌站 ↺ 機場（一號客運大樓）

S1｜東涌站 ↺ 機場（客運大樓）

【2】港鐵 ：

（1）博覽館站 ↔ 青衣站 ↔ 任何港鐵站：$47

（2）博覽館站 ↔ 九龍站 ↔ 任何港鐵站：$72

（3）博覽館站 ↔ 香港站 ↔ 任何港鐵站：$80

*若乘客乘搭機場快綫的起點站與回程時的終點站不同，車費將以兩個車程的平均票價計算。