日本大媽偶像女團AMTRS走紅！全員50歲以上　演唱會幾乎場場爆滿

在偶像文化相當盛行的日本，竟有平均年齡為50歲以上的偶像團體，顛覆一般大眾對於偶像的既定印象。



本次文章就要來介紹日本熟齡女團「AMTRS」（舊團名：SEVENTEEN），全員年齡都在50歲以上，卻依舊能展現屬於偶像的元氣魅力。

女團「AMTRS」（Instagram@idol_17_project）

平均年齡50歲以上的日本女團

「AMTRS」（舊團名：SEVENTEEN）是由製作人「SACHI TAKEKOSHI」所推出的女團企劃，在2024年5月以出道曲《SEVENTEEN》出道。令人驚豔的是，團員的年齡都在50歲以上，沒有滿50歲可是加入不了AMTRS的呢！

雖然是由超過50歲的成員所組成，但這些成員所展現的唱跳功力完全不輸年輕一輩的偶像，可以看到成員們身著華麗衣裳，臉不紅氣不喘地跳著充滿元氣的可愛舞蹈，乍看之下非常有「偶像氣場」。

而AMTRS從出道至今也辦過多場LIVE演出活動，包括專場演唱會，不論是演唱會或是現場活動，幾乎都是場場爆滿，可見其人氣。

從「SEVENTEEN」變成「AMTRS」

AMTRS出道初期的團名其實是叫「SEVENTEEN」，這是取自當時的出道單曲《SEVENTEEN》，出道曲同出道團名，這樣的情況其實在日本偶像圈當中並不少見。而在近期（2025年8月18日），官方也正式宣布團體名稱從原本的「SEVENTEEN」改訂為「AMTRS」（アマトラス）。

新團名「AMTRS」是取自日本的天照大神（アマテラス）一詞，其中也寄托著製作人SACHI TAKEKOSHI希望團體能像日本的天照大神一樣，成為照亮日本的存在，為早已踏入高齡化社會的日本帶來充滿活力的影響力。

人的潛能不受年齡框架所限

之所以開啟AMTRS這個大型熟齡女團企劃，初衷其實相當令人感動。是SACHI TAKEKOSHI製作人希望能打破年齡的框架，讓身處日本的高齡者，能夠不受年齡所限，勇於挑戰自我、盡情追夢，不會因社會對於年齡的打壓，而失去一個「隨時開始做自己」的機會。

AMTRS目前成員由一期生、二期生、三期生所組成，擁有超過百名的團員，與多人數的大型女團一樣，AMTRS的團員會各自組成不同的小分隊進行活動。值得一提的是，AMTRS還在持續擴大中，官方會不定期召開徵選會，招收更多身懷夢想、勇於挑戰自我的熟齡女性。

讓人想持續應援下去

AMTRS的出道，完美體現了「只要有一顆不老的心，任何時候開始追夢都永遠不嫌晚」這樣的正面精神，也讓人感受到了團員們那從內而外透出的「青春靈魂」，不禁想讓人持續為他們加油。

