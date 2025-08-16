Kpop獵魔女團〈Golden〉力壓Chappell Roan　Billboard排行榜奪冠

Netflix 動畫電影《Kpop 獵魔女團》以其充滿魅力的角色劇情以及超好聽的原聲帶歌曲，在 2025 年意外掀起一股全球熱潮。而當中由主角女團 HUNTR/X 演唱的〈Golden〉在經歷多週等候後，終於於本週成功登上美國告示牌冠軍寶座！



《Kpop 獵魔女團》HUNTR/X 演唱歌曲〈Golden〉登頂美國告示牌！

繼上週由主角女團 HUNTR/X 演唱的歌曲〈Golden〉成功登上美國告示牌第二名寶座之後，Netflix 熱門歌舞動畫電影《Kpop 獵魔女團》的統治級全球熱潮仍舊持續延燒中。在這週的美國告示牌（Billboard）榜單中，〈Golden〉終於成功擠下由美國歌手 Alex Warren 所演唱，蟬聯冠軍八週的〈Ordinary〉，成功守護魂門，奪下冠軍寶座！

〈Golden〉終於成功擠下由美國歌手 Alex Warren 所演唱，蟬聯冠軍八週的〈Ordinary〉，成功守護魂門，奪下冠軍寶座！（截圖）

魂門終於被守護！〈Golden〉熱潮誰也擋不住！

在本週的 Billboard 榜單中，除了〈Golden〉發揮優秀之外，電影中男團 Saja Boys 演唱的〈Your Idol〉也創下全新紀錄登上第八名，美國歌手 Chappell Roan 於 8 月 1 日發行的超好聽歌曲〈The Subway〉則是空降到第三名的位置。HUNTR/X 這次除了在美國單曲榜奪冠，更在全球單曲榜蟬聯第四週的冠軍，更成為繼 2022 年電影《魔法滿屋》當中歌曲〈We Don’t Talk About Bruno〉後，下一首在告示牌奪冠的虛擬背景設定的歌曲。

