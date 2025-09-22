杜德偉40週年演唱會紅館綵排大秀肌肉　形容神秘嘉賓「靚仔過我」

杜德偉演唱會｜《杜德偉 GET UP 世界巡迴演唱會 - 香港站》將在2025年10月18至19日於紅磡香港體育館舉行，這次香港站特別場次加入多首經典廣東歌曲，勢必為樂迷帶來獨特的音樂盛宴。談到「嘉賓環節」，杜德偉Alex大賣關子說：「今次有一個嘉賓，是一個男生，他比我更靚仔！」



杜德偉Alex現身綵排為個唱做準備，見到他狀態、體格非常完美。（官方圖片）

呢日Alex現身綵排為個唱做準備，見到他狀態、體格非常完美：「演唱會已經準備好了，每一場都會去雕琢，所以今次已經雕琢到一個很極致嘅狀態，因為今次是香港的特別場，再加上是我的40週年，所以我們準備咗一Part，好特別為香港生多了一部分出來！」

杜德偉Alex表示希望親朋好友都為座上客，入場見證四十周年紀念。（官方圖片）

Alex表示希望親朋好友都為座上客，入場見證四十周年紀念：「之前有一群圈內的好朋友，為我講了一些說話，我也覺得非常感動，其實宣傳同事沒有告訴我內容，所以除了驚喜之外，亦非常很感動。圈內有很多人都很疼我，我很感謝他們。」佢亦表示與囝囝AJ度期，希望可以父子同台，但奈何會以他學業為先。

杜德偉Alex笑言跳唱歌手「命苦」，為演唱會苦練歌舞，並透露將有神秘嘉賓到場。（官方圖片）

今次演唱會「嘉賓環節」成為焦點，唯Alex大賣關子拒透露：「今次有一個嘉賓，是一個男生，他比我更靚仔！你地自己估吓，估唔到就入場睇啦！」Alex笑言跳唱歌手「命苦」，每次都「身水身汗」演出，但台上演出的滿足感令自己不停訓練！