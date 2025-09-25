VIVA新歌《FOMO》向低頭族開火！甜美聲線Carina首次挑戰唱Rap

女團VIVA今年第二首派台作品《FOMO》（Fear of Missing Out）上架。繼《不夠浪漫的我們》挑戰抒情慢歌後，新歌唔玩浪漫，回歸跳唱曲風，改玩「驚蝕底」心理戰，跟成為「低頭族」的你我說再見。



《FOMO》意指「Fear of Missing Out」，簡單直接的說，就是「驚蝕底、驚走寶」！歌曲擺明車馬對準一班「低頭族」開火，指因為怕錯過網上世界，令自己整個靈魂被電話吞噬，無論現實世界的天空再美、涼風再，都忘記感受、欣賞。

女團VIVA今年第二首派台作品《FOMO》（官方提供）

VIVA這次便大聲地問：「你敢唔敢即刻收線，感受吓個真實世界？」她們謂希望透過歌曲提醒大家，「與其驚走寶網上啲虛擬嘢，不如驚吓錯過身邊真實嘅快樂。試吓放低電話一個鐘，同朋友Face to Face吹下水，你會發現原來個世界仲係好真實。網上啲嘢只係Snack，現實世界先係Main Course。」

今次新歌最大亮點是Rap詞部份由成員VALC再次操刀，而一向以甜美聲線見稱的Carina更首次挑戰唱Rap。VALC話：「段Rap係想串爆成日對住部電話嘅自己，Carina把聲唱Rap出奇地有型，大家一定要留意。」Carina自爆為了今次Rap部分緊張到瞓唔着，「我練咗成個月，連沖涼都喺度Rap，搞到屋企人以為我癲咗！」

今次拍MV除了唱跳，更有溫馨場面！成員Ada竟然承包埋團隊的美甲工作，親自為隊友整Gel甲，Ada笑言：「反正大家成日一齊排舞，趁休息時間就幫佢哋整靚啲指甲，等上鏡更加閃閃令。」而錄音期間更有「難忘」一幕，Macy首次錄音錄到喊，「諗起自己成日掛住撳電話忽略咗身邊人，感觸到喊出嚟。」

監製更笑說：「我都係第一次見人錄快歌錄到喊。」VIVA自爆《FOMO》已經成為團隊目前最喜愛的曲目，「不論係輕快曲風定係排舞設計，都覺得特別啱自己風格，跳得特別有共鳴。」

作曲方面，繼續由《不夠浪漫的我們》 的作曲人KW朱敏希操刀，輕快旅律加上強而有力的節奏令歌曲更具說服力。填詞則找來王樂儀，由《DTR》到《Morning Call》再到《不夠浪漫的我們》，大家合作無間，這次歌詞自然又一針見血，直指大家為了追Like、追流量，連自己個真樣都收收埋埋，搞到迷失，而《FOMO》就是對每位低頭族最好的提醒。

