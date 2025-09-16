電視台選秀出身歌手「1年半零收入」窮到燶：連出街都不敢抬頭

出身自星光幫的盧學叡推出全新單曲《在你落下時，有我》，由他親自填詞，把曾經陷入黑暗、迷失方向的脆弱時刻，化成旋律與字句。



他坦言，前陣子確實因財務問題跌到谷底，足足一年半沒有工作。但他報喜不報憂，甚至連最親近的家人朋友也不知情：

就這樣撐到沒有辦法支付一切生活。

如今走過困境，他感性說道：「很幸運有很多人的幫忙，讓我能從更多元的面向去嘗試與挑戰，也發現自己不一樣的個性。」

盧學叡曾經有一段低潮日子。（IG@afalianlufic）

回想那段最艱難的日子，盧學叡坦白內心幾乎崩塌。他形容自己一度焦慮到不敢直視陌生人，甚至要求朋友不要叫他名字，而是用「代號」來代替，出門時還要像導盲犬般靠著朋友的肩膀才有安全感：

會緊張、恐懼，覺得大家是不是都在瞧不起我。

幸好有這些朋友在，才讓他慢慢走出陰霾。

談到外界對他「忽胖忽瘦」的關注，盧學叡也大方回應，笑說自己的身形簡直就像人生的起伏縮影。原來當時因焦慮「不快樂也吃、快樂也吃」，才會陷入體重大幅變化。疫情期間，甚至一度出現高血壓警訊：

我不想一輩子靠藥物，就開始找營養師調整飲食，希望透過健康方式讓身體回到正軌。

而最近Lulu、陳漢典「閃婚」話題熱度不斷，盧學叡也笑著回應：「我自己以前想過28到32歲要有小孩，這樣孩子18歲時，我才50歲還能是年輕老爸，哈哈！但現在早就超過這個年紀，就不再強求。」對於婚姻，他坦言順其自然，雖然會替身邊的好友開心，但已不再是人生必須。至於是否單身？他大方直認：

很單的單！

並笑說常被質疑：「怎麼可能沒對象？一定是你太挑！」

除了音樂創作，盧學叡近期更在劇場發光，月底即將與台北中樂團合作大型音樂劇《微風往事》用20多首民歌串連成青春記憶，描繪學生時代的人生選擇，誠摯邀請粉絲與觀眾走進劇場，一起透過音樂找回那段最純粹的悸動。

盧學叡推出全新單曲《在你落下時，有我》，由他親自填詞。（IG@afalianlufic）

