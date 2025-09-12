台歌手內地醫院成功「心肝聯合移植」保命　正式復出：感謝祖國！

9月9日，中國台灣歌手Tank（呂建忠）參加《來吧來吧》綜藝直播，這是他康復後參加的首個音樂綜藝。



今年4月7日，消失在公眾視野大半年的Tank在個人微博發布長文報平安。Tank表示，自己因為身體原因一度生命衰竭，他在去年接受了心肝同期聯合移植手術，經過長達半年的休養期，現已基本康復出院。

資料顯示，Tank是中國台灣歌手、音樂人，他於2005年出道，發行過《三國戀》《千年淚》《專屬天使》《非你莫屬》等不少膾炙人口的華語金曲。

據浙大二院介紹，2007年，因為家族遺傳性心臟病，TANK意外暈倒在舞台上，緊急送入醫院，心臟植入「起搏器」。此後的近20年裏，TANK帶着心臟起搏器在兩岸多家大型綜合醫院就診，均未得到根治性治療。

2024年3月末，因病情日益嚴重，TANK住進浙大二院，醫生認為TANK由於遺傳性肥厚型心肌病繼發淤血性肝硬化，心臟衰竭與肝功能衰竭並存，傳統單一移植無法解決根本問題，最後一致決定唯有進行「心肝同期聯合移植」手術，才能根治病情。

2024年11月21日，一位因特重度顱腦損傷致腦死亡者無私地捐獻了器官，TANK在浙大二院多方通力協作下進行了「心肝同期聯合移植手術」。手術持續了12個小時，終獲成功。

4月7日當天下午，Tank在微博發文，講述自己的這段經歷。他在文中表示：

今天我走出了醫院，身體已經基本康復。感謝祖國，感謝杭州，這是最堅強的後盾，支撐我渡過人生最大的難關。

從身陷心肝雙器官衰竭的生死危機，到如今容光煥發地面對媒體鏡頭，這位重獲新生的音樂人用幽默的口吻感慨道：

我從未感受過原來心臟可以跳得這麼有力。

「在2024年11月21日這一天，我的生命開啟了新的篇章。」TANK說道：

只有經過無盡幽深長夜的痛哭，我才重拾這勇氣找幸福。宛如枯朽，重又復甦。

