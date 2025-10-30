陳健安宣明年1月戶外演唱會　「沙漏」主題海報竟有這一特別寓意

唱作歌手陳健安宣布將於明年1月10日晚，假西九文化區竹翠公園，舉行「陳健安時的狀態演唱會2026」。這是安仔首次舉行個人戶外演唱會，他笑言非常期待，屆時會變成「E人」，讓觀眾盡興，一齊忘記身份、年齡和所有煩惱，投入他的音樂探索宇宙，尋找新伊甸園。



「陳健安 時的狀態演唱會2026」宣傳海報（官方提供圖片）

今次演唱會創意總監是安仔合作無間的Oscar，他們一同構思演唱會的主題和概念，海報設計Sunny也是安仔老拍檔，而攝影師阿正是新伙伴。安仔穿上大地色的西裝，在舖了沙粒的「沙漏」場景拍攝演唱會海報，意寓他就是「沙漏」裏的「沙」，亦即是「時間」。安仔說：「今次演唱會叫『時的狀態』，我會喺演唱會中控制大家嘅時間。大家忘記晒所有嘢，跟住我嘅節奏、我嘅音樂，忘記各自嘅身份，唔係老闆、唔係員工、唔係媽咪、唔係男朋友、唔係女朋友⋯⋯乜都唔係，全部都係我嘅族人。一齊嚟到我嘅party，放低所有時間、年齡，等我帶領大家一齊享受整個音樂旅程。」

去年2月安仔在麥花臣場館舉行首次個人演唱會，今年轉戰戶外演出，他非常期待與觀眾享受由黃昏到日落的音樂世界。「我好開心，之前C AllStar喺呢個場開過演唱會，感覺好正，可以望住個天，由日光睇住日落唱到天黑，同大自然緊扣，我自己好鍾意睇festival（音樂節）。我都想今次演唱會似festival ，好繽紛，有好多互動環節。做outdoor嘅騷，我個人都會outgoing啲，會『E』啲！」

「尋找新伊甸園」是安仔今年音樂企劃的主題概念，他說：「一個末世，隕石撞落地球，我哋一齊去搵呢個新嘅伊甸園。希望大家入到我嘅演唱會，會有一個咁嘅感覺，好似去咗一個新嘅世界，去explore（探索）自己、呢個世界或者我。喺呢兩個小時裏忘記所有嘢，隨着我嘅音樂去引領大家向前進。」

